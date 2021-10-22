业者：对供应商消费者影响极大 全球供应链中断情况至少持续六个月 订户 来自 / 联合早报 文 / 周文龙 发布 / 2021年10月22日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 全球供应链中断情况加剧，多个地区港口拥堵，货物运输长期延误，连素以高效率著称的新加坡港口也承受极大运作压力。业界人士指出，全球供应链中断已导致许多企业受创，商品短缺和通胀风险上扬，而且预料这情况将持续至少六个月，会先“变得更糟”，跟着才逐步缓解。本地船运咨询服务公司船狂（ShipsFocus）创办人蔡财宝接受《联合早报》访问时表示，目前供应链中断情况的确相当严重，有不少供应商因运费成本飙涨以及无法按合约如期交付货物，被迫结束生意，进出口贸易业者也面临严峻挑战。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 供应链 港口 我国启用大士港堆场增聘人手 缓解全球供应链阻滞 Regrow Herbal Hair Treatment Pte Ltd 顾客变老板闯护发业 进修研制草药护发品