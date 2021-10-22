业者：对供应商消费者影响极大 全球供应链中断情况至少持续六个月

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来自 / 联合早报

文 /
周文龙

发布 / 2021年10月22日 5:00 AM

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全球供应链中断情况加剧，多个地区港口拥堵，货物运输长期延误，连素以高效率著称的新加坡港口也承受极大运作压力。

业界人士指出，全球供应链中断已导致许多企业受创，商品短缺和通胀风险上扬，而且预料这情况将持续至少六个月，会先“变得更糟”，跟着才逐步缓解。

本地船运咨询服务公司船狂（ShipsFocus）创办人蔡财宝接受《联合早报》访问时表示，目前供应链中断情况的确相当严重，有不少供应商因运费成本飙涨以及无法按合约如期交付货物，被迫结束生意，进出口贸易业者也面临严峻挑战。

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