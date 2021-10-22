今年新增19家达35家 亚细安独角兽公司我国占76％

亚细安地区今年有19家独角兽公司诞生，总共达到35家，其中76％的来自新加坡（15家）和印度尼西亚（11家）。

领域来看，金融科技公司占了26％，其次是电子商务（20％）、物流（11％）和多元化互联网（8％）。大多数的独角兽公司是以消费者为对象的B2C模式，以商家为对象的B2B模式比较少。

瑞士信贷（Credit Suisse）最新发布的报告指出，许多独角兽是在过去10年成立的，77％是在2010年之后成立，60％在2011年至2015年成立，显示新公司成立的速度加快。

根据瑞信的定义，独角兽包括融资估值10亿美元的公司，或者上一轮融资至少8亿美元、业务势头强劲的公司，已经在上市过程中的公司如Grab和Kredivo不包括在内。

今年跻身独角兽行列的新加坡公司包括网络销售平台Carousell、二手车市场交易平台Carro、加密货币平台Matrixport、以B2B工业供应为主的电商平台Moglix、物流公司Ninja Van、创新和知识产权信息平台PatSnap等。

来自印尼的独角兽包括电商Blibli、Gojek和Tokopedia合并后的GoTo、教育起步公司Ruangguru等。

瑞信指出，亚细安地区人口庞大，种族多元化，要促进区域一体化是历来一大挑战，以往企业要成长为区域领头羊也相当困难。但起步企业采取了“高度当地化”策略，把握这个挑战带来的机遇。和银行及电信业不同的是，电商、互联网服务和电子游戏的监管不多，需要大量科技投资的企业规模很容易扩张，也无需大量的客制化（customisation）。

冠病疫情推动了区域数码经济的发展，其中电商、金融科技领域吸引了大量投资者兴趣，电商也带动了物流领域。此外人口趋势加上慢性病增加，推动了保健科技行业。

瑞信指出，和其他地区相比，亚细安的公开资本市场尚未给起步公司提供同样多的支持。

在目前为止，亚细安的股市还未感受到全球科技浪潮的威力，股市指数还是以旧经济领域为主。纳入MSCI指数的亚细安科技股，占经济的比重从2014年的0.05％仅增加到现在的1.2％，相较之下，不包括亚细安的亚太地区，这个比率从4.6％升至11.4％。

在新加坡，海指在2016年的时候没有任何科技相关股，目前则占14％。瑞信预计，这个比率可升至35％。

瑞信也观察到，区域的许多起步公司创办人来自其他成功的起步公司或科技公司，随着第二代企业家设立新公司，整个生态系统会继续扩张。

此外，东南亚地区仍然拥有显著的资金，同时私募投资退出的势头也加快，意味着市场上资金充足，可投资起步公司。