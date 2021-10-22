本栏于今年9月2日曾论及这只股票截至8月23日不但跌穿位于11.75元的“三角形”下限而直试11.61元，还在介于12.04元与12.29元间留下缺口；8月31日股价更下探11.37元，又在介于11.57元与11.64元间留下缺口。短期回扯，股价将填补上述缺口，过后重返跌势。当时股价为11.43元左右。见报当天股价回升至11.70元，随即将上述第二个缺口填补。9月10日股价更进一步上升至11.79元，完成了图中的（b）波；这正是因为（a）波已经在8月31日下试11.37元时结束了。9月22日股价跳空下试11.36元，旋在介于11.45元与11.49元间留下缺口；23日股价骤然上升至11.53元，遂将此缺口填补。9月27日股价回升至11.65元，无奈力不从心，过后竟回落至10月1日的11.35元，因此，（c）波或许已经于此价位完成了。由于股价自9月2日的11.60元下跌至10月1日的11.35元，期间每日一杆图中的“动力”信号却从负号界域的0.23709逐日上升，如今更进入正号界域的0.12075处。估计股价或将填补上述第一个缺口后，才能确定是否进入中期升势。

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