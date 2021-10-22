Regrow Herbal Hair Treatment Pte Ltd 顾客变老板闯护发业 进修研制草药护发品

小档案

创业：2007年

行业：头发护理

员工：四人

顾客变老板，裕廊东Regrow Herbal Hair Treatment Pte Ltd新掌舵人，下功夫修读专业课程并研制新产品，要把这间草药护发公司，带入一个新境界。

老板唐启全（56岁）透露，他30多岁便有白头发，后来找上Regrow进行护理，对效果感到满意，并和当时的老板成为好朋友。

他说：“两年前，这名老板基于健康理由决定退休。我考虑了一阵子后，于去年接手生意，包括制造草药的秘方等。”

唐启全之前在会展行业做了20年，冠病疫情来袭后，这个行业受到影响，他决定转换跑道，向草药护发行业发展。

去年，他白天上班晚上进修，完成了美国US Trichology Institute脱发专业网络课程，能够更好地为顾客解决问题，“有顾客还夸我是草药护发专家呢！”

唐启全也在草药护发产品的研制下功夫。他强调，他的产品是100%纯天然，而且是他自制的。

“草药护理产品采用多种药材制成，包括有补血作用的当归、补气的人参、健发的何首乌及刺激生发的灵芝等。”

唐启全独家研特的产品，还包括Ginger Scalp Cleansing Tonic，具有去污垢、消毒作用，也减少头皮屑；以及Medicinal herbs tonic，能促进生发、减少脱发等问题。

用何首乌等草药遮盖白发

Regrow采用的草药，能渗入头发发挥功效。（甘霖摄）

唐启全近期研制了一种以何首乌制成的新产品，外加其他草药达到遮盖白发和头皮护理的作用。

Regrow提供的草药护理，是通过10多种药材配方促进头发生长、停止脱发，并解决油性和头皮问题。

选择遮盖白头发的疗程，则不需染发，而是使用何首乌等加上草药，渗入头发达到乌黑效果，不会有化学物质伤害头发和头皮的顾虑。

公司推出的何首乌草药新产品，让顾客在家也可以自行染发。

计划开拓海外市场

危机就是契机，疫情期间唐启全没有松懈下来，而是努力把刚接手的生意做好。

“除了上课，我还对本地脱发问题，做了一番研究和观察。”

唐启全发现，本地有很多人面对脱发和白头发问题，而且有年轻化趋势。这应该是压力、气候、熬夜或饮食等习惯所造成。

“健发要越早越好，这与每天运动健身的道理一样。”

唐启全在去年设立了网站，顾客可以上网询问脱发问题，阅读有关头皮保养等博客文章，以及了解公司的各种护理服务与产品。年底前购买产品的顾客，将享有20%折扣，网址是regrowherbalhairtreatment.com。

接下来，唐启全的挑战和目标，是进一步推广产品、建立分销网络，以及开拓海外市场。