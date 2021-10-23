疫苗接种者旅游走廊计划扩大 本地私宅市场交易量料会提升

疫苗接种者旅游走廊计划本周二起正式扩大到多八个国家，韩国也将在下月15日加入。分析师指出，美英韩等地的外国买家一向是本地私宅市场的重要支撑者，特别是中高档私宅市场，今年以来的交易量也有上扬趋势。随着这些国家的买家能更自由进出我国，预料这将提振本地私宅市场。

疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）逐步扩大，预料可提振本地私宅市场交易。

VTL计划本周二（19日）起正式扩大到多八个国家，韩国也将在下月15日加入。分析师指出，美国、英国和韩国等地的外国买家一向是本地私宅市场的重要支撑之一，特别是中高档私宅市场，今年以来的交易量也有上扬趋势。随着这些国家的买家能更自由进出我国，预料这将提振本地私宅市场。

根据橙易产业（Orange Tee & Tie）研究与咨询部整理资料，来自美国、英国、韩国、法国和加拿大等地的买家，过去三年在本地积极购买私宅，在外国买家群中名列20大。

其中，美国更是五大外国买家之一，2019年至今年第三季的私宅交易量累计516个单位，包括235个单位或近一半为高档私宅。

橙易研究与咨询部产业副总裁孙燕清接受《联合早报》访问时说：“如果我们按市场细分，来自美国和韩国的买家似乎倾向于核心中央区（CCR）的高档私宅。因此，VTL计划扩大后，这些国家买家将给本地高档私宅带来较显著影响。”

我国政府最近宣布扩大VTL，除了文莱和德国，又同加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国和美国等另外八个国家开通VTL计划。此外，我国也与韩国达成协议，11月15日起联合开通VTL计划。

VTL计划启动后，往返这些国家时只须接受冠病检测，不必隔离。

VTL国家买家 买高档私宅增25％

戴玉祥产业（Edmund Tie）研究和咨询总监蓝振文表示，在本地高档私宅市场中，VTL国家占外国买家群约三分之一，显示这群买家对高档私宅起着重要推动作用。

他也表示，虽然外国买家所占比率有所下滑，但单从数目来看，VTL国家买家的交易量其实有所上升，从去年的72个单位，在今年首三季增加25％至90个单位。其中以美国买家占大多数。

蓝振文说：“美国买家的强劲需求可归因于美国—新加坡自由贸易协定下，他们享有与我国公民同等的额外买方印花税（ABSD）税率，比如购买第一套房产时无须支付ABSD。此外，新加坡的政治稳定和基础设施完善，也吸引美国买家把新加坡视为安全避风港。”

他还指出，除了高档私宅，不少美国买家已开始把目光转向市区边缘，甚至市区外的私宅项目。

然而，对蓝振文来说，在所有国家买家中，中国买家仍占最大份额，对私宅市场影响力最大。一旦新加坡和中国开通VTL，中国买家将成为推动市场更大的力量，让楼市更趋火热。

尽管受到疫情相关的旅游限制，中国买家的私宅交易量今年已逐步复苏，今年首三季为1218个单位，较去年全年增加了17％。

中国买家豪宅交易量首三季增28％

利斯苏富比国际房地产（List Sotheby's International Realty）整理的数据显示，中国买家今年首三季购买了59个价值至少500万元的豪华公寓单位，较去年同期高出28％。该公司研究部主管韩焕美表示，按当前购买趋势，预计中国买家的豪宅交易量会超越去年全年的65个单位。

本地豪宅市场已恢复到接近2011年的高峰，多个豪宅交易都创下近期纪录。例如香港信德集团位于那森路（Nassim Road）的豪宅项目“兰心居”（Les Maisons Nassim）、今年8月和5月各有一个单位售出，成交价分别为3500万元（尺价5786元）和3900万元（尺价5930元），接近The Marq on Paterson Hill在2011年所创的6650元的尺价纪录。

据了解，兰心居两个豪宅单位的买家都来自中国。

孙燕清说，中国买家的私宅交易量已高于2019年疫情前，而且她观察到，过去几个月中国买家需求强劲，说明许多中国富裕买家热衷于在新加坡置业，把财富转移到新加坡。

利斯苏富比执行董事谢汉茂也说：“就东南亚国家而言，新加坡肯定在中国富裕买家的房产投资雷达范围内。虽然他们的私宅交易量还没有明显增加，我们相信很多中国买家已在积极寻找心仪的新加坡房产了。”