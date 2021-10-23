本地整体办公空间价格与租金第三季下跌

本地整体办公空间价格和租金双双由升转跌，第三季价格环比下跌2.4％，租金也下滑3.5％。

市区重建局昨天发表的第三季房地产数据显示，第三季办公空间价格从第二季的0.9％增幅，转至下跌2.4％。租金则从前一季的1.3％涨幅，转至下滑3.5％。

由于净办公空间供应增加27万9900平方英尺，整体空置率上升0.3个百分点至12.9％。

高纬环球研究部高级经理黄显洋指出，中央区办公空间价格和租金扭转涨势，反映了办公楼市场在冠病疫情之际仍存在不稳定因素，不同行业的经济复苏步伐也不一致。金融和科技业迅速增长，但其他商业领域依旧谨慎。

位于市区和乌节中央商业区的中位数租金连续两个季度上升，第三季环比上扬2.6％。市区和乌节以外的其他办公空间则下跌1.7％。

黄显洋说：“素质较良好的办公楼吸引较大需求。我们留意到一些乙级、丙级以及较老旧甲级办公楼的业主，更愿意提供津贴以吸引租户和提高出租率。”

我国稳定疫情阶段延长四个星期，但世邦魏理仕东南亚研究主管宋明蔚认为，这不会影响办公楼市场的前景。以中期来看，由于供应吃紧，办公楼市场还是显得乐观。

此外，接下来三年的选择有限，以及科技领域需求快速增加，将促使办公空间租金在中期出现增长。

莱坊研究主管郑卫铭相信，本地办公楼市场会继续从经济复苏中获益。如果不出现新的变种病毒，或是加护病房情况不恶化，处于黄金地段中央商业区的办公楼租金预料在今年第四季增加1％到2％，之后进一步增长，并在明年取得最多5％的涨幅。

零售空间方面，在疫情的持续打击下，第三季的租金环比下跌2.7％，跌幅比前一季下滑0.5％更显著；相较于前一季度下滑2.8％，上一季价格维持不变；空置率则下跌0.4个百分点至8.1％。

处于中央区边缘的零售空间租金第三季下跌1.2％，跌幅与前一季的1.4％相近。

仲量联行研究与咨询部顾问董事潘慧菁指出，中央区的零售租金价格大跌，是因为业主继续下调租金，以提高出租率，并给受防疫措施影响的零售商一些扶持。由于稳定疫情阶段延长，这或进一步打击零售业者信心，让零售租金在短期内继续受压。

潘慧菁看好零售空间市场可从经济重启中恢复。随着新加坡正从冠病大流行朝向地方性流行病过渡，以及我国设立疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL），这有助于提升业者信心和推动业务扩充。她预测，明年的空置率有望降低，租金迈向复苏。