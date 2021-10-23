报告：我国无形资产 占企业价值比率10年减半

无形资产比重较高的公司出现外流现象，并不是因为我国的商业环境欠佳，主要是无法吸引和留住挂牌公司和资金。许多本地增长潜能极佳的公司，不是被私人资金吸收过去，就是流到其他更有吸引力、更能肯定公司潜能并给予增长回报的市场，尤其是美国。

我国无形资产占企业价值的比率从2010年的57％下降到2020年的28％，其中一个原因是无形资产比重较高的公司出现外流的现象。

这个外流现象并不是因为我国的商业环境欠佳，而主要是因为新加坡无法吸引和留住挂牌公司和资金。许多本地增长潜能极佳的公司，不是被私人资金吸收过去，就是流到其他更有吸引力、更能肯定公司潜能并给予增长回报的市场，尤其是美国。

无形资产专家EverEdge Global日前发表了“无形资产基准指数报告”，分析了多个市场的无形资产情况。

针对新加坡，报告认为，只要有一家重无形资产的公司在本地挂牌，便会大幅度改变无形资产在我国市场的比重。举个例子，冬海集团（Sea）如果是在本地挂牌上市，对我国股市的影响可想而知。

虽然冬海的业务基地在新加坡，可是它却是在美国纳斯达克股市挂牌。

以冬海的市值来看，单是它一只股票就可占海峡时报指数的20％。如果冬海在新加坡挂牌，该指数成份股的无形资产比重就会从现有的36％跳到49％。

除了个别公司本身偏爱到美国股市挂牌以外，报告认为，无形资产在美国也获得更大的认可并且有更高的价值。而且美国的大公司因为有便宜的资金支持，所以也倾向收购规模较小的新加坡公司。

其实自2007年全球金融危机后的三年里（即2008年至2010年），在新交所挂牌的公司，无形资产值的比重都有上升，尤其是保健领域的公司，其比重从2008年的53％增加到2010年的92％；非必需消费领域的无形资产值比重则从2008年的44％增加到69％。

但是之后的10年，从2010年至2020年，除了资讯科技以外，各个行业的无形资产比重全面下降。

不仅如此，无形资产组合的密度也在这个期间有所改变。该报告举例说，2010年保健领域的无形资产比重名列第一，占92％。来到2020年则是资讯科技排在第一位，比重却是88％，和其他地方比较，新加坡的这个比重是偏低的。

所谓的企业价值，主要是指公司证券的价值的总和，包括债券、优先股、普通股和其他证券。

近年兴起的另一趋势是企业将无形资产价值也包括在公司价值的溢价估计中。