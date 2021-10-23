连续六季度上升 第三季组屋转售价再涨2.9％ 创历来最高 订户 来自 / 联合早报 文 / 宋慧纯 发布 / 2021年10月23日 5:00 AM 本地组屋转售价已连续六个季度上涨，房地产分析师估计，组屋转售价和交易量下来几个月料持续走高，转售价全年增长预计可能超过10%，全年转售量也可能超过3万宗。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 本地整体组屋转售价连续六个季度上升，今年第三季环比上升2.9％，转售交易量上涨19.4%，整体转售价指数已突破2013年第二季的高峰。房地产分析师估计，我国经济逐步复苏提振了市场信心，加上更多组屋屋主可能希望趁市场呈增长势头时卖房，以提升到更大的组屋或私宅，组屋转售价和交易量下来几个月料持续走高，转售价全年增长预计可达12％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 组屋转售价 建屋发展局 速读财界 本地私宅价第三季涨1.1％ 分析师：全年涨幅料超越过去两年水平