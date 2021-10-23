连续六季度上升 第三季组屋转售价再涨2.9％ 创历来最高

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来自 / 联合早报

文 /
宋慧纯

发布 / 2021年10月23日 5:00 AM

本地组屋转售价已连续六个季度上涨，房地产分析师估计，组屋转售价和交易量下来几个月料持续走高，转售价全年增长预计可能超过10%，全年转售量也可能超过3万宗。（陈斌勤摄）
本地组屋转售价已连续六个季度上涨，房地产分析师估计，组屋转售价和交易量下来几个月料持续走高，转售价全年增长预计可能超过10%，全年转售量也可能超过3万宗。（陈斌勤摄）

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本地整体组屋转售价连续六个季度上升，今年第三季环比上升2.9％，转售交易量上涨19.4%，整体转售价指数已突破2013年第二季的高峰。

房地产分析师估计，我国经济逐步复苏提振了市场信心，加上更多组屋屋主可能希望趁市场呈增长势头时卖房，以提升到更大的组屋或私宅，组屋转售价和交易量下来几个月料持续走高，转售价全年增长预计可达12％。

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