连续六季度上升 第三季组屋转售价再涨2.9％ 创历来最高

本地整体组屋转售价连续六个季度上升，今年第三季环比上升2.9％，转售交易量上涨19.4%，整体转售价指数已突破2013年第二季的高峰。

房地产分析师估计，我国经济逐步复苏提振了市场信心，加上更多组屋屋主可能希望趁市场呈增长势头时卖房，以提升到更大的组屋或私宅，组屋转售价和交易量下来几个月料持续走高，转售价全年增长预计可达12％。