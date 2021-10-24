新私宅销量连续两个月下跌 9月份售出单位不过千

本地新私宅销量连续两个月下跌，9月份卖出的私宅单位不到1000个，数量是自今年2月以来的新低。

相较于7月和8月份私宅销量破千的情况，上个月楼市显得淡静。若不包括执行共管公寓（EC），仅卖出834个单位，环比减少多达31.4％。这主要是9月份推出的新私宅单位不多，以及少了大型项目。

不包括EC在内，9月份只推出210个新单位，环比大幅减少74.9％。

此外，上个月推出的新私宅项目不多，较受瞩目的有Parc Greenwich、Bartley Vue和卓苑（Jervois Mansion）。

以今年首九个月的表现来看，有四个月份的销量不到1000个，2月卖出最少，只出售645个。

9月份三大最畅销的项目中，就有两个是EC，即Parc Greenwich和OLA，可见EC仍是市场宠儿。

Parc Greenwich首个月卖出67.5％单位

占据榜首位置的Parc Greenwich旗开得胜，开盘首个月就卖出335个单位，占总数的67.5％。这个项目位于芬维尔巷（Fernvale Lane），中位数尺价为1229元。

今年少有的新霸级项目鑫悦府（Normanton Park）销量居次，上个月以1832元的中位数尺价卖出78个单位。它也是7月和8月份的销售亚军，好几个月稳坐五大位置。

该项目背靠肯特岗公园（Kent Ridge Park），建有1862个单位，自今年1月推出以来已售出1249个单位，占总单位的67％。

另一个EC项目OLA位居第三，至今售出九成单位，仅有53个未脱售。这个位于盛港安谷弯（Anchorvale Crescent）的项目，中位数尺价为1125元，相当吸引人。

位居第四的是建有1468个单位的锦泰门第（Parc Clematis），至今超过九成单位已卖出，中位数尺价为1715元。它也是畅销榜的“常客”。

牛乳场路一带的项目岱莉轩（Dairy Farm Residences）排名第五。这个项目在2019年底推出，今年不常上榜，近两个月才在十大留名。

岱莉轩拥有460个单位，至今售出的单位不到50％，中位数尺价是1650元。

9月的整体销量较前几个月减少，但市场人士认为，这其实属于可持续的水平。他们看好楼市接下来随着更多疫苗接种者旅游走廊开通而回暖。

其中，即将推出的康宁河湾（CanningHill Piers）和Perfect Ten有望带动中档和高档私宅未来几个月的销售。