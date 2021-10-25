首席执行官林汉光：拥自身发电厂 零售电价大涨对Geneco影响不大

电力零售商Geneco首席执行官林汉光表示，虽然公司的电力供应不受影响，但本地发电厂主要靠天然气发电，而全球液化天然气价格大涨，公司下来也必须根据成本价调整售价。

电力批发价格大涨影响零售市场，本地电力零售商Geneco首席执行官林汉光表示，公司有发电厂为后盾，所以影响不大。他认为，这次的价格波动是暂时性的，公司会按照合约价格为客户供电。