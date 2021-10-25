首席执行官林汉光：拥自身发电厂 零售电价大涨对Geneco影响不大 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 发布 / 2021年10月25日 5:00 AM 林汉光：公司会对天然气进行对冲，锁定采购价之后才制定电力售价，因此能在合约期内按照合约上的售价供电。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 电力零售商Geneco首席执行官林汉光表示，虽然公司的电力供应不受影响，但本地发电厂主要靠天然气发电，而全球液化天然气价格大涨，公司下来也必须根据成本价调整售价。电力批发价格大涨影响零售市场，本地电力零售商Geneco首席执行官林汉光表示，公司有发电厂为后盾，所以影响不大。他认为，这次的价格波动是暂时性的，公司会按照合约价格为客户供电。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Geneco 杨忠礼西拉雅能源 电力零售市场 发电零售商 能源市场管理局 财经人物 从能源市场了解电力供应 海峡时报指数 Straits Times Index