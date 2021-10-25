海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（18日）曾论及指数当时已经形成一个“三角形”，若以此“三角形”的高，计自当时“三角形”位于3187.00点的上限，可测得基本目标当在3211.45点之上。当时指数为3173.91点左右。见报当天指数一度下试3163.11点，19日指数跳空上升至3205.64点，同时在介于3185.39点与3173.82点间留下缺口。20日指数进一步上升至3213.33点，果然，有如上述预测，顺利的超越3211.45点；无奈功亏一篑，指数竟于当天以3198.08点闭市，而成了“转向”信号。21日股价下跌至3183.10点，遂将上述第一个缺口的一小部分填补。22日指数跳空上升至3205.14点，同时在介于3191.63点与3188.50点间留下缺口。估计短期回扯，指数当向下填补上述第二及第一个缺口；至于能否填补介于3122.56点与3112.05点间的缺口，就难以预料。毕竟指数于9月22日下试3037.79点后迅速回升，更何况指数于9月30日以3086.70点闭市，较8月底闭市来得高，而在每月一杆图中出现了“转向”信号，加上目前其“动力”信号已经上升至正号界域的0.30892处，是否会形成一个升势“斜向交叉”，值得关注。

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