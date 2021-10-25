Elegance Uniforms Pte Ltd 老板弃高薪吃苦创业 营业额一度50万

档案

创业：2011年

行业：制服

员工：3人

从月入近万元到连吃饭都得“斤斤计较”，从坐拥两间房子到没薪水可领，从电脑软件公司顶尖销售员到寂寂无闻的初创公司老板兼唯一职员，这些起伏跌宕，都是徐俊聪为创业而吃过的苦。

44岁的徐俊聪2011年底成立优雅制服有限公司（Elegance Uniforms Pte Ltd）后，用了两年时间立定决心，在2013年辞去高薪的软件销售员一职，全心投入自己的制服事业。

正如他所言，创业的首两年是最艰辛难挨的，“生活起了很大的转变，以前吃自助餐或上酒店餐馆，想去就去，现在连经济饭菜都得选择便宜好吃的，尽量省吃俭用。”

不仅如此，曾打破无数营销业绩的他，忽然成了“从没听过”的小公司老板，过去殷勤的客户都对他冷淡漠视，屡屡被拒于门外，毕业自新加坡国立大学电脑工程系的他非得要有强大的心理素质，才能坚持下去。

“创业第一年，我天天在榜鹅联络所一张小桌子，利用那里的免费网络办公。日晒时，背后一片炙热；下雨刮风时，为保护电脑不被雨喷湿，自己一身湿。”

走过这条创业之路，现在，公司旗下的品牌“Cotton Planet”，成功以柔软舒适、设计别具一格的特色，占有本地制服市场的一席之地，疫情前的客户多达300多家，多来自银行、酒店、大餐馆和大机构等，营业额一度达50万元。

2017年，他收购了海外一家制服工厂，进一步扩大销量，提升品牌。此外，他也打算进军礼品市场，为客户提供多元化服务。

然而，疫情打乱了整个商业布局，不同行业的抗压和回弹情况参差不齐，“我们做的是公司或活动制服，冲击很直接，像银行路展活动、有规模的餐馆、航空或酒店旅游业，订单几乎绝迹；园艺设计或垃圾收集工作等行业，影响则不大。”

重接订单有“劫后余生”感觉

随着疫苗面世，经济逐步复苏，他开始接到建筑业和航空公司的订单，“有种劫后余生的感觉。”

但他认为，至少需几年时间才会赚回在疫情期间蒙受的亏损，“疫情期间我亏了近60万元，现在还在亏钱，靠着储蓄和银行贷款维持运营开销。”

什么原因让他甘之如饴？“帮人打工，不管是顶尖销售员还是公司总裁，努力的事业最终是属于公司的，而且有时不是自己想做什么就能去做，能力无法发挥到极限。我觉得人应该向希望与梦想一步步前进，不畏艰苦，总有一天梦想会因努力而实现。”

徐俊聪自小家境贫困，母亲在他还差半年大学毕业时骤逝，经济顿时陷入困境。孑然一身的他一毕业，马上投入职场，练得一身敏锐的商业嗅觉。

此外，他也善用网络的市场宣传威力，专营谷歌或电邮行销，“我的客户只有一成经由朋友介绍，其余都是网搜联系的。毕竟我们卖的是制服，员工一般也不太清楚制服来源。而且现在居家办公后，我连客户长得什么样子都不知道，只听到声音，主顾的关系也较机械化。”