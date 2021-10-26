【智造新商机系列】传统食品业转型 老板员工皆受益

猪肉进口和分销商中联食品 （Tiong Lian Food Pte Ltd）位于裕廊集团（JTC）裕廊工业区的新厂房采用先进的自动化和数码设备，打破传统食品业难以转型的观念。这不但让公司的业务得以拓展、生产力大增，更打造了亲乐龄的职场，并让员工能更有发挥空间，老板员工皆受益。
两代人同心 拓展家族生意
中联食品董事经理张建忠（58岁）从10岁开始，就帮爸爸在甘榜住家买卖猪肉。47年来，家族生意历经三代，张建忠的两名儿子张名辉（27岁）和张名强（30岁）也加入，协助爸爸和叔叔张建昌（49岁）一起打理业务。
中联扩大到多国进口各类猪肉产品，零售和批发到更多超市、餐馆和湿巴刹等，员工从当年的三人增加到180人。
张建忠说：“过去我们都亲力亲为，但时代不同了，猪肉产品的需求、分切、冷藏、储存，要求都提高了，单靠人力做不来。”
他走访海外生猪肉供应商，看到自动化和数码化的可行性和好处，深知中联也必须走这条路，才能迎接未来挑战。中联在2020年11月搬到西海岸班丹环道的裕廊集团工业区之前，就策划在新厂投资自动化和数码化。
任职助理营运经理的张名辉也支持父亲的想法。他说：“自动化和数码化不能完全取代人力，却让工作更简易、更有效率，也改进了工作环境。”
去年1月，裕廊集团推出产业联网（Industry Connect）平台，联系中小企业与各政府机构、科技或方案供应商挂钩，协助更多企业迈入工业4.0的道路。至今已经有1000间公司参与计划，其中250间开始转型。
不再耗时耗力 效率大大提升
中联耗资700万元在新厂设计上纳入自动化考量，先是在不同楼层和工作站之间装置自动输送带，也采用悬挂和周转筐系统（crate system）运送生猪肉，并添购激光和4D镜头的切割机器。
张建忠说，各工作站也全面数码化，例如收验猪肉货源时有中央秤重系统自动记录重量和数量，客户的订单都输入电脑，员工只要扫描，就能确切掌握资料。
自动化和数码化大大提升了效率。张建忠说：“过去员工要搬肉、挂上吊钩，很费力，至少要30分钟才能推进冷藏库。自动化后，生猪肉5分钟内就能送进冷藏库，更能确保新鲜度。”
工厂每天要用上2000个篮筐来装猪肉，周转筐系统能将一筐筐的猪肉自动送去不同工作站，过后自动回转、清洗、叠好，不需要员工耗时耗力搬运和清洗。
张名辉说，过去五六名猪肉刀手集中一桌处理生猪肉，35公斤的肉传来递去，单是传递就筋疲力尽。有了输送带运送，他们能专心做好自己的分切工作，效率提升两倍。
“以分切60份半边猪肉（pork side）来说，过去在刀手全部出动的情况下都要花两个小时，现在大约一个小时就能处理出来。”
加入中联五年的生产线主任邱世杰（25岁）说，猪肉订单、库存电脑化之后，资料都在电脑里。“我只需5分钟就能知道存货量，不像过去每换一次班，就得花一小时来点算，记录在纸上，耗时又容易出错。”
转型让员工受益
张名辉说，中联转型前给予员工心理准备，并提供在职培训，他也亲自教导与示范。
“我们要求科技提供商在应用步骤上化繁为简，员工一天内就能学会操作系统。我们也要求系统设计简易，比如采用大按钮，让年长员工容易使用。”
张名辉表示，中联有15%的员工是60岁到70多岁，公司转型后减少耗体力的工作，他们更能胜任工作。实际上，中联在转型后，更能聘请年长者，今年9月以来，他们就聘请了七名年长员工，担任屠夫、包装、机械操作和清洁的工作。
数码和自动化之后，员工有机会扩大工作层面，公司也更能留住和吸引人才。
25岁的品质管理女主管郑婇秀加入中联近五年。她说，她刚加入时每四个小时就得拿着温度计抽样测量猪肉温度，每次要花上一小时。
“现在新厂房卫生又先进，冷藏库有自动调控，我从电脑上就能知道温度是否够冷，在重要关口抽样检查就可以了。” 郑婇秀说。她如今有余力迎接新挑战：额外负责管理一组品质保安员工，工作更有满足感。
产业联网（Industry Connect）
一站式平台 五大方面助力
为了协助更多中小企业实行工业4.0，裕廊集团的产业联网（Industry Connect）扮演衔接中小企业与技术伙伴的桥梁。平台上集合了业界伙伴、政府机构、学府、供应链企业和工商总会，中小企业在拟定数码化计划时，能更快寻找适合的解决方案。
通过联系、合作和咨询，产业联网能在五大方面给予它们支援：
- 建立成功的业务基础；
- 人才发展和技能提升；
- 采纳高效科技；
- 提升物流和供应链效率；
- 打造可持续性的业务。
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【本系列由裕廊集团呈献，四之一】
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