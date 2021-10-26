惠誉报告：经济复苏带来更高收入 我国今年财赤料占GDP4.6％低于预估

惠誉旗下的信息服务公司Fitch Solutions发布的最新报告预计，我国政府本财年的经常收入可达约783亿元，同比增长21.1％，占GDP的15％，而财政支出料达1023亿元，占GDP的19.6％。

经济强劲复苏将为新加坡带来更高收入，市场分析师预期我国2021财年基本财政赤字（primary fiscal deficit）将占国内生产总值（GDP）的4.6％，低于之前预估5％。

惠誉（Fitch）旗下的信息服务公司Fitch Solutions昨日（10月25日）发布最新报告预计，我国政府本财年的经常收入可达约783亿元，同比增长21.1％，占GDP的15％，比率高于2019年疫情暴发之前水平（14.7％）。

明年经常收入预计可进一步增长5.6％至827亿元，占GDP的14.9％。

另一方面，我国政府今年财政支出料达1023亿元，占GDP的19.6％，明年支出料同比减少11.6％至904亿元，占GDP的15.3％。

Fitch Solutions认为，明年收入和支出有可能恢复至冠病大流行之前的更正常水平，2022财年基本财政赤字料占GDP的1.4％，“从中长期来看，政府专注调整财政政策以应对新挑战，这有利长期财政健康和社会稳定。”

他指出，明年整体防疫措施进一步放宽，有助刺激经济表现，尤其是零售和服务业，对收入增长起很大推动作用。随着经济企稳，政府开始整顿财政（fiscal consolidation），使支出保持缓慢增长，因为根据我国宪法，每一届政府都必须在五年任期内确保收支平衡。

财政部长黄循财在7月份表示，我国本财年财政预算维持扩张性，总经常收入虽减少，但总支出也将减少。整体财政赤字（overall fiscal deficit）为110亿元，占GDP的2.2％，与今年2月预算案的预估相同。

全年经济增长预测 星展上调至6.7％

星展集团经济师谢光威接受《联合早报》访问时对官方预测表示认同，他认为我国本财年的整体财政赤字不会占超过GDP的3％。

由于我国第三季经济增长超出预期，谢光威对我国全年经济增长预测，从6.3％上调至6.7％。他认为，政府在明年初2022年财政预算案公布之前，有可能会调高消费税至9％。

贸工部本月14日初步预估数据显示，经季节性调整后，我国第三季经济环比扩张0.8％，逆转第二季环比萎缩1.4％。