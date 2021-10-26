杨协成 Yeo Hiap Seng

本栏于今年8月12日曾论及这只股票当时正处一个升势“斜向交叉”的第（五）点回扯，并将填补介于0.85元与0.785元的缺口后重返升势。若以其第（三）及第（四）点价差的1.618倍计，可测的基本目标为1.215元左右。当时股价为0.90元左右。8月13日股价上升至0.915元，完成了图中三波回扯中的（b）波。8月23日股价下滑至0.87元，24日却骤然上升至0.905元，无奈力不从心，30日股价回落至0.88元，遂在介于0.89元与0.905元间留下缺口。9月23日股价跳空下试0.85元，又在介于0.86元与0.875元间留下缺口。10月6日股价终于下探0.805元，旋将上述第一个缺口的大部分填补了，同时也结束了（c）波，并为上述升势“斜向交叉”的第（五）点画下句号。由于股价自2016年2月的1.25元缓缓下滑至2020年3月的0.72元，期间其“动力”信号却从负号界域的2.18311渐渐上升至负号界域的0.93917处；如今更是穿上“中性线”而进入到正号界域。因此，若依上述第（三）及第（四）点价差的1.618倍,计自0.805元，可测的基本目标为1.235元了。

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