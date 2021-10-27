独资65 Equity Partners 淡马锡成立子公司主要投资成熟企业

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文 /
韩宝镇

发布 / 2021年10月27日 5:15 AM

陈崇礼将出任新成立的65 Equity Partners首席执行官。该公司总部设于本地，将先从本地展开投资。（65 Equity Partners提供）
陈崇礼将出任新成立的65 Equity Partners首席执行官。该公司总部设于本地，将先从本地展开投资。（65 Equity Partners提供）

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该新成立子公司的投资对象为市值介于10亿美元至50亿美元的本地、东南亚和欧美企业，包括最终可在新加坡交易所挂牌上市的企业。

淡马锡控股（Temasek）独资子公司65 Equity Partners今天（10月27日）成立，管理资金规模为45亿新元，主要将投资于本区域或国际市场发展的成熟企业。这些投资对象为市值介于10亿美元（13亿5000万新元）至50亿美元的本地、东南亚和欧美企业，包括最终可在新加坡交易所挂牌上市的企业。

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