独资65 Equity Partners 淡马锡成立子公司主要投资成熟企业 订户 文 / 韩宝镇 发布 / 2021年10月27日 5:15 AM 陈崇礼将出任新成立的65 Equity Partners首席执行官。该公司总部设于本地，将先从本地展开投资。（65 Equity Partners提供） 字体大小: 小 中 大 该新成立子公司的投资对象为市值介于10亿美元至50亿美元的本地、东南亚和欧美企业，包括最终可在新加坡交易所挂牌上市的企业。淡马锡控股（Temasek）独资子公司65 Equity Partners今天（10月27日）成立，管理资金规模为45亿新元，主要将投资于本区域或国际市场发展的成熟企业。这些投资对象为市值介于10亿美元（13亿5000万新元）至50亿美元的本地、东南亚和欧美企业，包括最终可在新加坡交易所挂牌上市的企业。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 65 Equity Partners 淡马锡控股 投资理财 凯德中国信托首三季 净房地产收入大增81.1％ 受生物医药制造业与高基数影响 我国制造业产值9月萎缩3.4%