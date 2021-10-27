独资65 Equity Partners 淡马锡成立子公司主要投资成熟企业

该新成立子公司的投资对象为市值介于10亿美元至50亿美元的本地、东南亚和欧美企业，包括最终可在新加坡交易所挂牌上市的企业。

淡马锡控股（Temasek）独资子公司65 Equity Partners今天（10月27日）成立，管理资金规模为45亿新元，主要将投资于本区域或国际市场发展的成熟企业。这些投资对象为市值介于10亿美元（13亿5000万新元）至50亿美元的本地、东南亚和欧美企业，包括最终可在新加坡交易所挂牌上市的企业。