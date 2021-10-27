德国世创电子投资30亿元 在我国设立晶圆生产设施

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来自 / 联合早报

文 /
韩宝镇

发布 / 2021年10月27日 5:00 AM

世创电子将在裕廊集团（JTC）淡滨尼晶圆制造园增建的300毫米晶圆生产设施（左）以及现有的生产设施。（构想图由世创电子提供）
世创电子将在裕廊集团（JTC）淡滨尼晶圆制造园增建的300毫米晶圆生产设施（左）以及现有的生产设施。（构想图由世创电子提供）

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德国晶圆制造商世创电子（Siltronic）作出历来最大笔的30亿元投资，在裕廊集团（JTC）淡滨尼晶圆制造园（Tampines Wafer Fab Park）设立新的300毫米晶圆生产设施，将创造600个包括工程师和技师在内的新工作。

贸工部长颜金勇昨天在该设施的动土仪式上讲话时指出，世创电子与生态系统中的供应商、承包商和服务提供商等的合作关系，将为我国带来更多的商业机会和投资。

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