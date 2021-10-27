德国世创电子投资30亿元 在我国设立晶圆生产设施 订户 来自 / 联合早报 文 / 韩宝镇 发布 / 2021年10月27日 5:00 AM 世创电子将在裕廊集团（JTC）淡滨尼晶圆制造园增建的300毫米晶圆生产设施（左）以及现有的生产设施。（构想图由世创电子提供） 字体大小: 小 中 大 德国晶圆制造商世创电子（Siltronic）作出历来最大笔的30亿元投资，在裕廊集团（JTC）淡滨尼晶圆制造园（Tampines Wafer Fab Park）设立新的300毫米晶圆生产设施，将创造600个包括工程师和技师在内的新工作。贸工部长颜金勇昨天在该设施的动土仪式上讲话时指出，世创电子与生态系统中的供应商、承包商和服务提供商等的合作关系，将为我国带来更多的商业机会和投资。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 世创电子 晶圆 半导体 颜金勇 受生物医药制造业与高基数影响 我国制造业产值9月萎缩3.4% 独资65 Equity Partners 淡马锡成立子公司主要投资成熟企业