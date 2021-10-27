High Point和乐景园再推出集售 要价为5.5亿元和1.48亿元

本地集体出售市场加速复苏，两个永久地契私宅项目High Point和乐景园（La Ville）再度公开招标，要价分别为5亿5000万元和1亿4800万元。

位于伊丽莎白山顶（Mount Elizabeth）的High Point曾于2019年推出市场，当时的要价同样是5亿5000万元。若加上7％的额外阳台面积，整体地价相当于容积率每平方英尺2508元。

这座公寓在1973年竣工，多处住宅地段面积为4万7606平方英尺，总容积率为2.8，可建36楼。

经市区重建局核实，项目现有的总楼面面积为21万1976平方英尺，该发展基线（development baseline）为21万3383平方英尺。7％的额外面积的发展费为1880万元。

该地段适合重新发展为拥有98个单位的超级豪华项目，每单位平均面积约2153平方英尺。

同样在昨天推出市场的乐景园也是第二次集售，但这次的要价比2018年招标时的1亿5200万元调低了2.6%。上一次招标因为政府在该年7月推出新一轮房地产降温措施而夭折。

位于丹戎禺（Tanjong Rhu）乐景园建于1980年代，拥有40个单位，地段面积为4万7012平方英公尺，容积率为2.1。若每单位平均面积为915平方英尺，该地段可重新发展成拥有107个单位的公寓。

High Point和乐景园的招标活动，将分别在12月8日下午3时和11月30日下午3时截止。