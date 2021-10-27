吉宝房地产投资信托 首九个月可派发收入增20.8％ 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月27日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 吉宝房地产投资信托（Keppel REIT）首九个月可派发收入增加20.8％至1亿5990万元，净房地产收入也增加42.6％至1亿1680万元。信托昨早发布第三季业务报告指出，首九个月可派发收入的增加主要是来自澳大利亚墨尔本Victoria Police Centre、悉尼Pinnacle Office Park，以及新加坡吉宝湾大厦（Keppel Bay Tower）的贡献，部分被脱售澳大利亚布里斯班275 George Street办公楼地产的影响抵消。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 吉宝房地产投资信托 Keppel REIT 受生物医药制造业与高基数影响 我国制造业产值9月萎缩3.4% 独资65 Equity Partners 淡马锡成立子公司主要投资成熟企业