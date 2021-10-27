吉宝房地产投资信托 首九个月可派发收入增20.8％

吉宝房地产投资信托（Keppel REIT）首九个月可派发收入增加20.8％至1亿5990万元，净房地产收入也增加42.6％至1亿1680万元。

信托昨早发布第三季业务报告指出，首九个月可派发收入的增加主要是来自澳大利亚墨尔本Victoria Police Centre、悉尼Pinnacle Office Park，以及新加坡吉宝湾大厦（Keppel Bay Tower）的贡献，部分被脱售澳大利亚布里斯班275 George Street办公楼地产的影响抵消。