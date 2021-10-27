受生物医药制造业与高基数影响 我国制造业产值9月萎缩3.4% 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡渊文 发布 / 2021年10月27日 5:00 AM 精密工程业产值9月上扬30.2％。 图为本地精密工程公司Univac的工厂。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 经济师指出，制造业产值萎缩和预期一致，因为去年的比较基础高，预计是一次过的现象，我国制造业持稳。经济发展局数据显示，若不包括生物医药制造业，9月产值增长9.4％，则是连续11个月扩张。受生物医药制造业拖累，以及去年的比较基础高，我国制造业产值9月下跌3.4％，结束连续10个月扩张的势头，这也是制造业产值去年10月以来的第一次萎缩。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 制造业产值 新加坡经济 电子业 凯德中国信托首三季 净房地产收入大增81.1％ 独资65 Equity Partners 淡马锡成立子公司主要投资成熟企业