受生物医药制造业与高基数影响 我国制造业产值9月萎缩3.4%

经济师指出，制造业产值萎缩和预期一致，因为去年的比较基础高，预计是一次过的现象，我国制造业持稳。经济发展局数据显示，若不包括生物医药制造业，9月产值增长9.4％，则是连续11个月扩张。

受生物医药制造业拖累，以及去年的比较基础高，我国制造业产值9月下跌3.4％，结束连续10个月扩张的势头，这也是制造业产值去年10月以来的第一次萎缩。