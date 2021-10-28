联手凯德投资与现代汽车 英飞凌科技助亚洲起步公司推动创新

三家合作公司将联手协助亚洲起步公司在可持续发展、未来移动、智慧城市和智慧工厂这四个领域，开发创新解决方案和应用软件。

德国半导体公司英飞凌科技（Infineon Technologies）与本地房地产公司凯德投资（CapitaLand Investment）和韩国汽车制造商现代汽车集团（Hyundai）首次联手，协助亚洲起步公司在可持续发展、未来移动、智慧城市和智慧工厂这四个领域，开发创新解决方案和应用软件。