联手凯德投资与现代汽车 英飞凌科技助亚洲起步公司推动创新 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 发布 / 2021年10月28日 5:00 AM 贸工部长颜金勇（右三）出席英飞凌科技举办的科技论坛，并了解现场展示的创新研究。陪同的包括德国驻新加坡大使里德尔（右一）、英飞凌亚太财务总监袁慧敏（右二）、英飞凌科技首席营销官加塞尔（右四）及新加坡经济发展局局长傅美晶（右五）。（英飞凌科技提供） 字体大小: 小 中 大 三家合作公司将联手协助亚洲起步公司在可持续发展、未来移动、智慧城市和智慧工厂这四个领域，开发创新解决方案和应用软件。德国半导体公司英飞凌科技（Infineon Technologies）与本地房地产公司凯德投资（CapitaLand Investment）和韩国汽车制造商现代汽车集团（Hyundai）首次联手，协助亚洲起步公司在可持续发展、未来移动、智慧城市和智慧工厂这四个领域，开发创新解决方案和应用软件。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 德国 半导体 英飞凌科技 研发净化空气油漆四人实现创业梦 食客寻求优质用餐体验 疫情加速餐饮业改变经营模式