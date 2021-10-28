亚马逊在我国新办公处开幕 拟明年底前增添200余职位 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈紫筠 发布 / 2021年10月28日 5:00 AM 亚马逊位于亚洲广场的办公室在设计上更为灵活，并设有隔音电话亭，方便员工通话和工作。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 美国电商亚马逊（Amazon）设在我国的新办公处正式开幕，公司计划在明年底前添加200多个工作职位，进一步扩充本地业务。这些新职位来自科技和非科技领域，并涵盖初级到中层管理级的职务。这包括了供应商管理等协助商家在亚马逊平台进行销售的工作。作为亚洲广场（Asia Square）第一大厦的主要租户，亚马逊的新办公空间占三层楼，总面积超过10万平方英尺，可容纳多达700名员工。公司目前在乔治街一号（One George Street）也设有办公处，新办公空间比原有的大一倍。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Amazon 亚马逊 办公室 研发净化空气油漆四人实现创业梦 食客寻求优质用餐体验 疫情加速餐饮业改变经营模式