亚马逊在我国新办公处开幕 拟明年底前增添200余职位

美国电商亚马逊（Amazon）设在我国的新办公处正式开幕，公司计划在明年底前添加200多个工作职位，进一步扩充本地业务。

这些新职位来自科技和非科技领域，并涵盖初级到中层管理级的职务。这包括了供应商管理等协助商家在亚马逊平台进行销售的工作。

作为亚洲广场（Asia Square）第一大厦的主要租户，亚马逊的新办公空间占三层楼，总面积超过10万平方英尺，可容纳多达700名员工。公司目前在乔治街一号（One George Street）也设有办公处，新办公空间比原有的大一倍。