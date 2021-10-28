联合吉宝基础设施 鹏瑞利在裕廊湖区 开设超节能商务城 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月28日 5:00 AM 鹏瑞利商务城将成为新加坡裕廊湖区首个可持续超低能耗商业园。（鹏瑞利集团提供） 字体大小: 小 中 大 双方已签署总值为5000万元的合同。吉宝基础设施将协助在商务城安装20个智能电动车充电站，还将设计并提供一个超级高效的冷水机系统，这将带来显著的能源节约。吉宝基础设施控股公司（Keppel Infrastructure Holdings）联合鹏瑞利集团有限公司（Perennial Holdings），在“鹏瑞利商务城”（Perennial Business City）推出新加坡首个可持续能源即服务（Energy-as-a-Service或EaaS）概念。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 吉宝基础设施 可持续 能源即服务 EaaS 鹏瑞利集团 鹏瑞利商务城 商业园 太阳能 能耗 Big Box 裕廊湖区 电动车充电站 碳排放 研发净化空气油漆四人实现创业梦 食客寻求优质用餐体验 疫情加速餐饮业改变经营模式