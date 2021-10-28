联合吉宝基础设施 鹏瑞利在裕廊湖区 开设超节能商务城

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月28日 5:00 AM

鹏瑞利商务城将成为新加坡裕廊湖区首个可持续超低能耗商业园。（鹏瑞利集团提供）
鹏瑞利商务城将成为新加坡裕廊湖区首个可持续超低能耗商业园。（鹏瑞利集团提供）

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双方已签署总值为5000万元的合同。吉宝基础设施将协助在商务城安装20个智能电动车充电站，还将设计并提供一个超级高效的冷水机系统，这将带来显著的能源节约。

吉宝基础设施控股公司（Keppel Infrastructure Holdings）联合鹏瑞利集团有限公司（Perennial Holdings），在“鹏瑞利商务城”（Perennial Business City）推出新加坡首个可持续能源即服务（Energy-as-a-Service或EaaS）概念。

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