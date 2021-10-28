金山岭饮食集团旗下11店90档供订餐 综合配搭外卖受欢迎

小档案

创业：1965年

行业：咖啡店

员工：190人

冠病疫情持续，外卖成为餐饮业的一个新常态，金山岭饮食集团的Mix and Match外卖平台，现在属下11间咖啡店、超过90个档口参与，比起去年倍增。

现任执行董事长洪启强（41岁）指出，外卖除了是潮流趋势，也是因为疫情期间堂食的限制，成为餐饮业者一个应对办法。

“我们去年4月与Grab合作，在六间咖啡店推出让大家综合配搭（Mix and Match）的外卖方式，顾客可以在同一间咖啡店，同时选购多种美食。”

目前，参与的咖啡店已增至11间共90多个档口，而且马上会有第12间，比起去年倍增。

“我们接受提前预订，有顾客提早一个、甚至两个星期预订，也有顾客在不同咖啡店、不同日期与时间，预订不同美食。”

此外，洪启强说，大数据也让他们掌握顾客的消费习惯，包括点餐“首选”和复购率。

金山岭饮食集团董事洪启炜（38岁）也透露，公司自2017年推出的网购平台kimsanleng.org，目前有属下九间咖啡店超过70个档口参与。

“这是本地咖啡店集团少有的网购平台，我们通过物流合作方全岛派送，顾客可以任选一间咖啡店下单。”

洪启炜指出，除了顺应潮流，网购平台也让参与的档口由被动转主动，积极争取而不只是干等食客上门。

集团自2016年起就通过社交媒体面簿、Instagram、网红、博客，Grab food以及报章等，宣传咖啡店摊位，并拍摄视频介绍新档口。

等待时机继续收购

目前，集团着重咖啡店的提升，也会在对的时机继续进行收购。

洪启炜指出，集团现在经营35间咖啡店，会持续为一些较旧的店面进行翻新整修，给顾客全新体验。

“集团95%的咖啡店是买下的，感谢祖辈、特别是父亲洪鼎良的远见，为集体打下很好的基础。”

洪启强则指出，除了提升现有的，还是会等待时机收购适和的咖啡店，或进行其他合作项目。

集团长久以来的经营理念之一，是与咖啡店档口相互照应，互惠互利。

集团在已故“咖啡店大王”洪鼎良的经营下，过去40多年茁壮发展，也曾参与区域邻里企业之星奖等。

奥云路第46座组屋楼下 集团最新咖啡店宽敞舒适

奥云路金山岭咖啡店装修后宽敞舒适。（甘霖摄）

金山岭的最新咖啡店设在奥云路第46座组屋楼下，由于装修别致，给顾客提供新体验。

这个地方靠近白桥民众俱乐部，自今年8月起营业，共有九个档口，从早到晚为大家提供各类美食。

比如，早餐可以选择中峇鲁建国水粿、高记酿豆腐；午餐可以品尝杂菜饭、老桐记烧腊；晚餐则可以享受煮炒、西餐、铁板王，以及60年代传统啰惹。

洪启强透露，来自水仙门的大华肉脞面，刚在10月13日“进驻”咖啡店，势将带来一股热潮。

洪启炜也说，金山岭三年前，也先后在裕廊和红山一带开设了两间咖啡店。