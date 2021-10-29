武吉知马华登岭5.5亿元售出 今年来最大宗集售交易

华登岭由华业集团和新加坡置地联手收购。这个建于1983年的永久地契项目上月二度推出市场招标，收购价比要价高出10.2％。

华业集团（UOL）与新加坡置地（SingLand）联手以5亿5080万元收购集体出售项目华登岭（Watten Estate），这是今年来最大宗的集体出售交易。

两家集团周四（10月28日）分别发表文告说，它们组成的合资公司United Venture Development No.4（UVD），赢得华登岭的竞标合约。

华业集团首席投资与资产官吴慧萍说，这项收购来得及时，因为华业集团的多数项目已大量售出。

“我们在发展豪华精品项目方面有丰富产品知识和经验，例如已售出全部六个顶楼单位的高档项目Meyer House，我们计划发展另一个有200个大型单位的豪华项目。”

UVD是华业集团子公司United Venture Investments（UVI）及新加坡置地子公司Singland Residential Development（SRD）联合组成，分别占股80％和20％。

UVI将支付80％的收购费，而SRD将支付其余费用。两家公司都会利用银行贷款和内部资源来付款。

位于武吉知马的华登岭属于永久地契项目，建于1983年，共有104个共管排屋和公寓单位，所处地段面积为22万零241平方英尺，容积率为1.4。

它上个月二度推出市场招标，最低要价5亿元，比第一次集体求售少了6.7％，而UVD的竞标价比最新要价高出10.2％。

负责销售的仲量联行资本市场执行董事陈鸿文说，若按5亿5080万元计算，容积率每平方英尺价格为1723元，包括额外8％的总楼面面积和发展费。他还透露，这次的竞标激烈，其中有些高于要价的竞标价非常接近。

合登亚洲（Huttons Asia）投资销售总监连镛智受访时指出，交易价格合理，对屋主和得标者都有利。

“买方计划建造面积较大的单位，出价时必须考虑整个单位售价。屋主所得也比要价高，可谓双赢。这证明若集售项目招标的时机和价格合适，就肯定会达成交易。”

华业集团股价周四下跌0.96％，报7.26元；新加坡置地股价下跌0.37％至2.69元。