金管局《宏观经济评估》报告： 新加坡是全球采用最多工业机器人国家之一

新加坡是全球采用最多工业机器人的国家之一，其中以半导体业的运用最广。

新加坡金融管理局在半年一度的《宏观经济评估》报告中，发表了一篇探讨先进经济体采纳数码化的文章。这篇文章由国际货币基金组织（IMF）的研究员撰写。

报告引述国际机器人联合会的数据指出，我国是采用工业机器人最多的国家之一，在2008年，每1000名员工采用一个机器人；到了2018年，已进步到每1000名员工采用45个机器人。

七成用在半导体业

在新加坡，半导体业采用最多机器人，七成工业机器人运用于这个行业。过去的研究显示，机器人可让生产力提高超过15％。

报告发现，冠病疫情和保持安全距离的措施推动了数码科技的使用。这些科技涵盖电子商务、机器人，以及研究与发展等。

电子商务方面，电商销售额占我国国内生产总值（GDP）的比率，从2017年的0.3％扩大逾一倍至2020年的0.7％。尽管增长强劲，但这个比率仍低于其他经济体。中国的占比最高，电子商务销售额占GDP超过7％。

不过，报告指出，从邮政服务的可靠度、网络服务的安全性，以及付款系统的使用程度来看，新加坡做了相当多的准备来采纳电子商务。

另一方面，新加坡在日本、欧洲和美国申请专利的份额不高，可能是因为相较于其他国家，我国经济规模较小。

根据报告分析，我国在2010年至2018年间的研发开支增幅不大，但如果以这方面开支对GDP的占比来看，其实稍微高于经济合作及发展组织（OECD）成员国的中位数，2018年时达到1.9％。

报告提到，新加坡在推动电子商务和研发上还有很大的发展空间，可进一步提升这两方面的能力，以便提高生产力，在中期加强增长前景。

此外，除了金融服务以及信息与通讯业，我国其他服务业者近年的劳动生产力增长相当缓慢，这个趋势与其他先进经济体一致。反观制造业的劳动生产力增长从2015年起就很强劲。