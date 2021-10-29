纳峰科技创办人史旭 获颁年度杰出商人奖

一年一度的“新加坡商业奖”（Singapore Business Awards）周四晚上揭晓，从学术研究转而从商的纳峰科技（Nanofilm Technologies）集团创办人兼执行主席史旭获颁“年度杰出商人奖”。

史旭原为南洋理工大学副教授，研究专长是镀膜技术，任职的九年期间发表了100多篇研究论文，并申请了五项发明专利。

他在1999年创立纳峰科技。在他的领导下，该公司如今成为拥有1400多名员工的跨国科技和制造集团，为消费电子、通信、汽车行业和氢经济等领域提供独特的真空镀膜技术解决方案。

新加坡商业奖于1985年推出，由《商业时报》与敦豪国际速递（DHL Express）联办。该颁奖礼今年步入第36届，因疫情关系，今年活动结合现场和线上方式举行，颁奖嘉宾为贸工部长颜金勇。

获颁“年度杰出总裁奖”的是美华国际（Mewah International）总裁石慧宁。她是食用油和油脂生产商“美华集团”的第三代掌舵人，也是本地上市公司为数不多的女总裁之一，在推动公司于2010年在新加坡交易所主板上市计划中，发挥了重要作用。

贝克麦肯思国际律师事务所（Baker McKenzie）的全球主席郑维明则获颁“年度海外杰出总裁奖”，他是新加坡首位掌管拥有1万3000人的庞大国际律师事务所的资深律师。

新加坡商业奖也颁发了年度青年商业领袖奖给盛业资本董事长董志锋，表扬他在金融科技界的杰出成就。

“企业奖”则由富旺朝控股（Food Empire Holdings）获得，它成功地将MacCoffee三合一速溶咖啡品牌打进俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦等国家，成为当地家喻户晓的品牌，同时将业务多元化至越南等新市场。