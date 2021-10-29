丰益国际 Wilmar International

本栏于今年6月12日曾论及这只股票一旦穿下位于3.95元的支撑点，当有骤跌。当时股价为4.79元左右。果然，股价过后渐渐下滑，6月16日股价跳空下试4.61元，同时在介于4.70元与4.72元间留下缺口。17日股价骤然下跌至4.51元，又在介于4.60元与4.61元间留下缺口。实际上，自今年2月19日下跌以来，股价呈五波走势；3月9日的5.17元为第（1）波，过后回扯至3月30日的5.48元，此为第（2）波。8月2日股价下探4.27元完成了第（3）波，次日，股价跳空上升至4.46元，同时在介于4.33元与4.30元间留下缺口。8月12日股价上升至4.57元遂结束了第（4）波。8月19日股价下滑至4.25元，旋将上述第三个缺口填补。9月22日股价下试4.04元，并于该月每月一杆图以“转向”信号完成了第（5）波，同时为图中“斜向交叉”的第（五）点画下句号，随即止跌回升，且守住了上述3.95元的支撑点。若以图中的第（三）与第（四）点的价差，计自第（五）点，可测得基本目标为5.66元了。

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