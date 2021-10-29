面对多方面不利因素 海指回跌14.35点

本地疫情突然升温加上国外多方面不利因素，导致新加坡海峡时报指数昨日回跌14.35点或0.45％，闭市报3203.82点。海指虽然连续五天保持在3200点以上，但闭市前一度低于此水平，压力主要来自本地银行股。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩昨日接受《联合早报》访问时说：“亚洲市场情绪普遍谨慎，因为中国电信在美国遭禁，中美关系再度紧张起来。投资者避险也因为更多房地产开发商面对财务问题。”