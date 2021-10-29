面对多方面不利因素 海指回跌14.35点 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年10月29日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 本地疫情突然升温加上国外多方面不利因素，导致新加坡海峡时报指数昨日回跌14.35点或0.45％，闭市报3203.82点。海指虽然连续五天保持在3200点以上，但闭市前一度低于此水平，压力主要来自本地银行股。新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩昨日接受《联合早报》访问时说：“亚洲市场情绪普遍谨慎，因为中国电信在美国遭禁，中美关系再度紧张起来。投资者避险也因为更多房地产开发商面对财务问题。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡股市 本地股市 海峡时报指数 海指 中美关系 亚太股市 市场情绪 能源短缺 本地银行 业绩 经济增长放缓 收益率曲线 新确诊病例 疫情升温 通胀 莱佛士教育 和美置地 速读财界 金管局：步伐虽放缓 明年经济扩充料快于增长趋势