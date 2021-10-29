金管局：步伐虽放缓 明年经济扩充料快于增长趋势

金管局指出，尽管各行业的表现明显不一，但经济产值已在今年第三季恢复至疫情前的水平。随着经济活动重启，本地经济预计在下来的季度继续扩张。

我国明年的经济增长步伐预料放缓，但仍会以高于趋势的速度增长。

新加坡金融管理局昨天（10月28日）在半年一度的《宏观经济评估》报告中指出，尽管各行业的表现明显不一，但经济产值已在今年第三季恢复至疫情前的水平。随着经济活动重启，本地经济预计在下来的季度继续扩张。

金管局认为，除非出现病毒变种或其他国际局势带来的下行风险，明年的经济扩充步伐预料高于增长趋势，但增速较今年缓慢。

金管局没有说明具体增速，但经济师普遍预测，我国经济明年将增长3％至5％。

金管局指出，由于暴发新的疫情，我国好几次反复收紧防疫措施，造成本地经济从年头起便出现不规律的增长。

以行业来看，贸易相关和现代服务业第三季表现优越，产值分别比疫情前高出约10％和5％。反观内向型行业的产值仍比疫情前低了约10％，旅游相关行业更是明显落后，只是疫情前的一半。

我国实行几轮的高警戒措施，也拖累了内向型行业的复苏步伐，疫情稳定期的措施预计会打击第四季初的国内经济活动。

核心通胀将持续上升至明年

不过，我国把冠病当做地方性流行病的策略不变，防疫限制可能在本季度较后和明年逐步放宽。金管局维持今年的经济预计取得6％至7％的增长预测。

全球和国内通货膨胀压力上升的现象值得关注。金管局在报告中提到，货运费、耐用消费品、能源和食品价格上涨，并且可能在短期内因为全球供需失衡而居高不下。面对国内和进口成本压力，我国核心通胀率将持续上升到明年。

金管局说：“尤其是经济将在明年更广泛重开，带动私人消费复苏，将累积的商业成本在更大程度上反映到消费价格中。”

金管局本月中发布货币政策声明，将今年整体通胀率预测从原本的介于1％至2％，调至约2％，并出乎市场意料地收紧了货币政策，以应对物价上涨。

至于核心通胀率，金管局的预测不变，今年估计在零至1％预测范围的上限。明年整体通胀率和核心通胀率则分别为1.5％至2.5％，以及1％至2％。

此外，由于劳动市场紧缩，以及员工和企业信心随着经济稳健扩张而恢复，居民薪金增长有望在明年提高。居民失业率预计会进一步下跌，并在明年逼近疫情前的水平。

马来亚银行金英证券经济师蔡学敏和李主礼接受《联合早报》访问时说：“我国经济逐步重启将推动增长，尤其是带动面向消费者、旅游和酒店的行业。这些行业的产值目前仍低于疫情前水平。”

蔡学敏和李主礼预测，我国经济明年增长3.5％。

另一方面，疫情导致全球供应链中断，但金管局认为，我国的商品贸易流动相当不错，电子出口业尤其强劲，从去年开始就形成支持力量。

它指出，本地制造商受供应瓶颈影响没那么大，主要是因为我国的生产线集中在价值链上端，加上进口来源多元化，让本地供应链在面对外部冲击时展现出韧性。