新水小型巴刹网售冰鲜海产 业绩赛实体店

小档案

创业：1990年

行业：鱼业

员工：八人

网售推出不久就遇上冠病疫情，许多人遵循防疫措施留在家里，加上公司经营得当，武吉巴督新水小型巴刹目前的网售营业额，已经是实体店的一半。

新水小型巴刹少东吴杰敏（31岁）表示，公司于2019年4月设立网站www.tankfullyfresh.com，寓意“一缸新鲜的鱼……兴啊！好新鲜！”。

“我们网售的冰鲜海产品种类繁多，设立网站后半年至今，还每天推出20多种优惠海产品，吸引不少顾客天天上网关注。”

吴杰敏于2012年在南洋理工学院完成游戏设计（Game Design）课程，对新科技不陌生；加上是家庭生意，年少就开始到公司帮忙，对业务也很熟悉。

因此，公司也通过Instagram、面簿、众人电邮系统等宣传，加上每周在YouTube接连推出与海产品相关的菜肴介绍，网售持续受到欢迎，目前的营业额已是实体店的一半。

新水小型巴刹（Sin Chwee Mini Mart）实体店设在武吉巴督31街第372座，这里也是武吉甘柏邻里中心，有百多间各类商店与餐饮场所。

老板吴添水（58岁）透露，他自大约10年前，就认识到转型的重要，到了2017年，还和孩子亲自到新加坡企业发展局了解数码化的概念

“因此，我们先有本身的网站，也获得当局的支持，资讯通信媒体发展局（IMDA）也颁来奖项；之后冠病来袭，同行纷纷转型，现在已有近30家鱼行也开拓网上生意。”

目前，新水每天在午夜停止接受网购订单，接下来的采购、巴刹处理、物流送货，以及售后询问等，会让他们忙上12到16小时。

吴添水的目标是，一两年内通过进一步数码化，以及全面电子采购和电子付款，把这个过程减至六小时。

每天售卖30到50种海产

吴添水：我国地理位置优越，区域海产丰富，我们希望给消费者提供种类繁多的海产。（甘霖摄）

新水小型巴刹实体店每天售卖30到50种海产，有鱼、虾、鱿鱼，以及贝壳类等，视季节而定。

这些也包括公司从印度、缅甸、印度尼西亚、马国和泰国进口的海产，像龙顿鱼、青衣及深海大虎虾等。

吴添水在裕廊大士村长大，父亲在奎龙工作，母亲是鱼贩。他形容，自己从小就认识“两条鱼”，对海产非常熟悉。

“我在1990年结婚后，便成立新水小型巴刹，太太蔡美凤（57岁）也来帮忙；取名新水是因为我的名字，也希望如鱼得水。”

实际上，吴添水自2002到2012年的10年里，收购了裕廊鱼港的五间鱼行，包括嘉发松记、炳成鱼行、创成鱼行、新大陆鱼行，以及丰发鱼行，它们都有大约60年历史。

吴添水活跃社区，目前是新加坡鱼商总会的总务，以及武吉甘柏商联会会长。他以身作则鼓励同行学习与分享，曾获颁技能创前程的相关奖项。

推出海产品自助售卖机

新水小型巴刹今年10月推出的自助售卖机，有20到30种新鲜海产供选择。（甘霖摄）

新水小型巴刹的新一代也不断研究，今年10月就推出第一架海产品自助售卖机，有20到30种新鲜海产供选择。

吴杰敏说，以后还会有冰冻海产，也会按不同地区、不同人口结构来规划自助售卖机的海产种类。

他也计划推出急冻海产品，并希望走出国门，进军中国等市场。他的弟弟吴敏峰（23岁），也已经开始协助网售工作。