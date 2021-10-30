分析师：全部现金收购报业控股 Cuscaden Peak献议比吉宝企业更具吸引力

由淡马锡旗下公司和旅店置业（Hotel Properties）子公司组成的新财团Cuscaden Peak向新加坡报业控股（SPH）提出的收购献议为全现金，分析师认为，这比吉宝企业（Keppel Corp）的献议更具吸引力。报业控股完成媒体业务重组后，也可能吸引更多买家竞购。

新财团提出的收购献议为每股2.10元现金。

根据吉宝企业提出的收购献议，报业控股股东每持有1000股，可获吉宝企业支付的668元现金、596股吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位，以及来自报业控股的782股报业控股房地产投资信托（SPH REIT）单位。按提出收购时的股价计算，每股收购价为2.099元。

大华继显分析师陈艺荣接受《联合早报》采访时说：“财团提出的收购献议肯定更吸引人，因为全部是现金。部分现金、部分股票的献议，必须面对股价波动的问题。”

陈艺荣指出，报业控股拥有很好的学生宿舍、零售和商业房地产资产。“随着市场逐渐复苏，这些都是非常宝贵的资产，也和财团的房地产组合相辅相成。”

面对财团的竞争，陈艺荣认为，吉宝企业可能会重新审视它的出价，提出一个更好或更有吸引力的收购价，或者坚持最初的出价。“我们认为，吉宝企业更倾向于提出一个更好的献议价。”

银河—联昌（CGS-CIMB）分析师林秀琪、骆敏仪和殷嘉薇也认为，吉宝企业将另外出价。三人在分析报告中指出，两个集团存在很好的协同作用。此外，这也是吉宝企业实现2025/2030愿景的途径之一，通过资产再循环或整合业务，将股本回报率（ROE）提高到15％。

三人认为，如果吉宝企业放弃收购，股价将受到负面影响。可是，三人不预期吉宝企业将提出全部现金的收购献议，因为该集团首九个月的净资产负债比率（net gearing ratio）已达0.76。

她们说：“报业控股的媒体重组完成后，可能会吸引更多竞争者来收购集团的房地产和投资业务。”

与其他市场分析师的看法不同，投资咨询公司United First Partners董事兼亚洲研究主管邓文雄认为，吉宝企业不会另外出价。“吉宝企业和财团的其中两家公司都是淡马锡控股旗下的公司，不会彼此竞争，否则很尴尬。”

邓文雄也说，财团如果成功收购，最大得利者是王明星执掌的旅店置业。旅店置业在乌节路一带拥有购物商场，SPH REIT持有的百利宫（Paragon）也在乌节路。

Cuscaden Peak由Tiga Stars（TSPL）、Adenium（APL）和Mapletree Fortress（MFPL）组成。Tiga Stars持财团40％股权，持股比率最高。

TSPL是旅店置业的子公司，APL是凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）的全资子公司，MFPL则是丰树产业集团（Mapletree Investments）的间接全资子公司。

新加坡证券投资者协会（SIAS）会长大卫·杰乐（David Gerald）说：“报业控股董事会必须考虑财团献议的价值和优点，然后提交给股东考虑。”

如果报业控股董事会接受另一个更好的收购献议，必须赔偿吉宝企业一笔“分手费”，金额为交易额的1％或3400万元。