辉盛国际信托3.19亿元 脱售悉尼五星级酒店

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来自 / 联合早报

文 /
周岳翔

发布 / 2021年10月30日 5:00 AM

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辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）将以3亿1500万澳元（3亿1920万新元）脱售位于澳大利亚悉尼中央商业区的五星级酒店Sofitel Sydney Wentworth。

脱售价比总收购价高出34.3％，也比截至9月底的独立估值高出12.1％。考虑到永久复归产业权（reversionary interest）的总收购成本及总脱售成本，脱售的净收益达2亿8250万澳元，信托可能用这笔钱来偿还债务、派发给合订证券持有者，或作为一般公司和营运资金。

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