辉盛国际信托3.19亿元 脱售悉尼五星级酒店 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 发布 / 2021年10月30日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）将以3亿1500万澳元（3亿1920万新元）脱售位于澳大利亚悉尼中央商业区的五星级酒店Sofitel Sydney Wentworth。脱售价比总收购价高出34.3％，也比截至9月底的独立估值高出12.1％。考虑到永久复归产业权（reversionary interest）的总收购成本及总脱售成本，脱售的净收益达2亿8250万澳元，信托可能用这笔钱来偿还债务、派发给合订证券持有者，或作为一般公司和营运资金。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 辉盛国际信托 五星级酒店 雅诗阁公寓信托 每间可出租单位收入年比上扬49％ 淡马锡两独立公司及旅店置业组成财团 献议收购报业控股