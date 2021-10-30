辉盛国际信托3.19亿元 脱售悉尼五星级酒店

辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）将以3亿1500万澳元（3亿1920万新元）脱售位于澳大利亚悉尼中央商业区的五星级酒店Sofitel Sydney Wentworth。

脱售价比总收购价高出34.3％，也比截至9月底的独立估值高出12.1％。考虑到永久复归产业权（reversionary interest）的总收购成本及总脱售成本，脱售的净收益达2亿8250万澳元，信托可能用这笔钱来偿还债务、派发给合订证券持有者，或作为一般公司和营运资金。