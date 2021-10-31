通胀预期才是物价上升原因

通胀预期是消费者、商家、投资者对未来物价上涨速度的预期。

多数人对通胀预期的调查不以为意，殊不知实际的通胀率有一部分取决于人们对通胀的预期。

起初对油价走高不以为意，因为油价总会起起落落，当你以为它会持续走高的时候，它就跌了下来。

直到有一天到油站打油，发现每公升汽油价格已经涨到3元以上的时候，当场愣了一下。虽说过去一年多的汽油价格一直在攀升，破3元还是有一定的震撼力。

之后又后知后觉发现，原来住家电费也已经连续第三个季度上调了，从第一季的每千瓦时20.76分，调高到第四季的24.11分；煤气价格也同样上调。

天然气、煤炭、原油等能源价格大幅上涨，能源危机的舆论不断发酵，过去几个星期一直读到与能源危机和通货膨胀有关的报道，仿佛我们正置身于一场危机中。情况真有这么严重吗？

能源危机是指因为能源供应短缺或价格上涨，进而影响到经济发展。今年来的布伦特原油价格涨了超过60％，过去一年的涨幅超过一倍，但这未必是一场能源危机。

过往的能源危机，主要是战争或石油禁运等因素导致供应短缺。如今面对的能源短缺问题，不完全是产能不足所致，更大原因是全球经济停顿一年多后重启带来的强劲需求。

因此有一派经济师相信，能源价格上涨只是暂时性的，目前的经济增长仍在长期潜在水平之下，当经济活动回复到趋势水平，价格便会自行调整。

也有人把这次的能源价格失衡，归咎于实现碳中和目标的准备不足。为赶上绿化潮流，各地燃煤电厂纷纷关闭，但替代和再生能源的发展步伐却追不上，以致燃煤发电减少造成的供应缺口无法填补。

还没处在能源危机暴风眼

但物价上涨压力确实存在

既然是政策造成的问题，只要调整政策便能解决。例如中国早前拉闸限电，随着新政策出台、煤炭产能释放，情况便得到缓解。

我相信此时此刻，我们并没处在能源危机的暴风眼。

然而，即便没有能源危机，物价上升的压力倒是确确实实存在的。全球经济停摆后反弹，不只对能源有强大需求，对工人、货船、半导体、大宗商品的需求也激增，从生产电脑器材到生产食品，都面对成本压力。一些商家把额外成本转嫁给消费者，妈妈每天喝的奶粉从每罐37.50元涨到39元。

我国消费价格连续九个月上升，9月份整体消费价格指数同比上升2.5％，如果不包括私人陆路交通和住宿费用在内，核心物价上涨1.2％，是2019年5月以来的最高水平。

通胀攀升其实并不可怕，因为这是经济正在复苏的一种表现，可怕的是对通胀的预期。

通胀预期是消费者、商家、投资者对未来物价上涨速度的预期。多数人对通胀预期的调查不以为意，殊不知实际的通胀率有一部分取决于人们对通胀的预期。

如果每个人都预计明年价格会上涨3％，那么工人就会希望有同样幅度的加薪，商家也会设法将价格提高至少3％，结果实际通胀率最终会跟预期相差不远。根据“吸引力法则”（law of attraction），如果大家都认为通胀要来了，那么通胀就会降临，而且还可能提早降临。

这正是为什么纽约联邦储备银行前阵子的一项调查引起市场关注：美国消费者预期未来一年的通胀率上升到5.3％。这是展开调查八年以来的最高记录。

如果央行坐视不理，吸引力法则会导致通胀失控，但若央行先发制人，在通胀降临前提高利率，这虽然能缓解通胀压力，但却会打击资本市场、抑制经济复苏。而且，如果连央行都表现出对通胀的关注，也会进一步助长通胀预期升温。

应有足够防护防通胀升温

新加坡金融管理局日前调高我国今年的通货膨胀预测，并出乎意料地收紧新元货币政策，整体通胀率从原本的1％至2％，调整到约2％，至于不包括私人交通和住宿成本的核心通胀率，则预料在零至1％预测范围的上限。

坦白说，1％至2％的通胀率并非不可控制的水平，只不过近几年我们太习惯低通胀或零通胀，所以对通胀再度出现感到不自在。

这轮通胀升温主要是因为经济重启、供应能力恢复缓慢造成瓶颈所致，只要经济继续扩张，没有出现滞胀（stagflation）的情况，大家也无须过度紧张。

当然，若企业把更高的成本压力转嫁给消费者，导致薪金螺旋上升，这便会造成通胀失控。但我乐观地相信，尽管经济重启带来的压力不会在未来几个月内消退，但随着供应链恢复、劳动力短缺状况改善，通胀情况就会好转。

即便如此，我们还是应该有足够防护，以防通胀一发不可收拾。

一般相信，美国联邦储备局会在明年开始上调利率，虽然本地存款利率调来调去大概也不会有太大差别，但在现阶段，还是应该避免把太多资金投入长期的债券或存款，否则可能错过日后更高的利率。

另一个应该避开的投资是依赖贷款的企业，特别是有显著贷款须在短期内再融资的企业。

无论如何，担心通胀的投资者应该记住，一个分散的投资组合通常会有较好的表现。如果你有的是时间，应对通胀的其中一个好方法就是不要去理它。