从硬件到云端 理光新加坡看准潮流迈向可持续业务 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年11月1日 5:00 AM 理光新加坡公司董事经理张文发：不管是应对人才吃紧问题还是数码化转型，都需要公司付出努力培训员工。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 理光新加坡从1996年初的一个代表处，发展至如今300人的销售和区域总部。新加坡和亚太市场对集团很重要，亚太销售（包括澳大利亚和新西兰但不包括中国）占集团20亿美元销售额的10％。从办公室硬件供应扩展成数码方案服务商，日本跨国公司理光（Ricoh）因应数码化大趋势、冠病疫情带来的变革，以及全球应对气候变化的浪潮，自2019年起大步迈向更可持续的业务。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 总裁会客室 理光新加坡 复印机 打印机 张文发 数码化 冠病疫情 财经人物 本周看点 审计师改当“管家” 为上千中小企把脉