从硬件到云端 理光新加坡看准潮流迈向可持续业务

理光新加坡从1996年初的一个代表处，发展至如今300人的销售和区域总部。新加坡和亚太市场对集团很重要，亚太销售（包括澳大利亚和新西兰但不包括中国）占集团20亿美元销售额的10％。

从办公室硬件供应扩展成数码方案服务商，日本跨国公司理光（Ricoh）因应数码化大趋势、冠病疫情带来的变革，以及全球应对气候变化的浪潮，自2019年起大步迈向更可持续的业务。