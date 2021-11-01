从硬件到云端 理光新加坡看准潮流迈向可持续业务

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来自 / 联合早报

文 /
王阳发

发布 / 2021年11月1日 5:00 AM

理光新加坡公司董事经理张文发：不管是应对人才吃紧问题还是数码化转型，都需要公司付出努力培训员工。（严宣融摄）
理光新加坡公司董事经理张文发：不管是应对人才吃紧问题还是数码化转型，都需要公司付出努力培训员工。（严宣融摄）

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理光新加坡从1996年初的一个代表处，发展至如今300人的销售和区域总部。新加坡和亚太市场对集团很重要，亚太销售（包括澳大利亚和新西兰但不包括中国）占集团20亿美元销售额的10％。

从办公室硬件供应扩展成数码方案服务商，日本跨国公司理光（Ricoh）因应数码化大趋势、冠病疫情带来的变革，以及全球应对气候变化的浪潮，自2019年起大步迈向更可持续的业务。

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