海峡时报指数 STI

本栏与上周一25日曾论及指数短期回扯当向下填补介于3191.63点与3188.50点及介于3185.39点与3173.82点的缺口。当时指数为3205.14点左右。见报当天指数仅略微上升至3209.96点，过后于26日回落至3186.28点，随即将上述第一个缺口填补，却以近乎全天最高的3204.57点闭市。27日指数上升至3228.05点，尝试穿上位于3230.69点的阻力线，此阻力线乃源自今年5月14日的3023.95点，上升以来屡经历练。28日指数仅略试3227.13点，就回落至3196.18点。29日指数开市时气势如虹直试3227.03点，可惜虎头蛇尾，竟以全天最低的3198.17点闭市，由于指数自2020年3月23日的2208.42点上升以来，原本论定为三波回扯，不过，经过了一年半的反复上升，其每周及每月一杆图中的“动力”信号再度回到正号界域。因此，若2020年6月9日的2839.39点为图中升势“斜向交叉”中的第（二）点，那么同年10月30日的2420.84点将是第（三）点了，而今年4月30日的3237.23点应为第（四）点。依此论推，指数目前正处第（五）点回扯，一旦结束，指数将穿上3237.23点的价位，同时出现可观的升幅。

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