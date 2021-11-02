【智造新商机系列】小小配备 开启小公司数码之旅

可别小看这个小小的物联网（IOT） 配备，装上了它，本地制造商的生产力增加，而且还在标工程时变得更有竞争力。难怪老板说：“数码化正是我们接下来要走的路。”

掌握准确数据 不再靠猜测

总裁谢国亮表示，数码化之后，公司可以通过数据分析，更准确地估计成本然后开价，提高了竞争力。（图／新报业媒体）

没有准确的数据进行分析，当初标公司时的价格只能靠猜测与预估，大大削弱竞争力。

成立于1987年的Flo-Line Hydraulics，是高品质移动和工业液压元件分销商之一。这家位于裕廊集团（ JTC）裕廊工业区的公司，在展开数码转型之前就面对上述的困境。

“我们原本认为数码化只适合那些承接大工程的公司，开启数码化旅程之后才发现原来‘小公司也能做大事’。”公司总裁谢国亮说。

公司可以通过数码化来监察价格、衡量成本、监督生产力，于是总裁谢国亮决定 “这也是我们接下来要走的路。” 还未数码化之前，公司在竞标工程时只能大略估计成本。数码化之后，公司便可以通过数据分析，更准确地估计成本然后开价，提高了竞争力。

去年1月，由裕廊集团推出的产业联网（Industry Connect）让有意发展业务或转型的制造业者扩大联络网，方便它们找到所需的各种资源和援助。至今已经有1000家公司在平台的协助下参与工业4.0数码化，其中250家已开始转型，Flo-Line Hydraulics就是其中之一。

原来谢国亮去年跟裕廊集团商谈延长工厂租约时，裕廊集团的经理问他有没有兴趣加入由新加坡工商联合总会（SBF）和劳动力发展局（WSG）合力推出的“工业4.0人力资本计划”（Industry 4.0 Human Capital Initiative，简称IHCI），让咨询公司麦肯锡来给与咨询，提高生产力。

去年9 月，他抱着不妨一试的心态，公司成为第二批加入这项计划的本地企业。

在计划下，麦肯锡用了约八个星期的时间协助该公司开展数码化旅程，并取得立竿见影的成效，将生产力提高了10％到30％。

分阶段进行 见效才开展下一阶段

公司分两个阶段在机器装置了IOT配备，发现能更有效地控制整个工作流程的成本与生产力。（图／新报业媒体）

谢国亮了解数码化不可能一蹴而就，选择按部就班分阶段推行，看到成效后才再进入下一阶段。

“数码化转型是个渐进式的过程，要不断迎合市场的变化。”他深刻地体会到。

第一阶段从加工部门开始，公司在三台机器装置了物联网（IOT）配备，方便督工通过无线连结随时监督生产情况，掌握工作进度，以避免碰到瓶颈问题。

IOT配备也让公司能更精准地衡量员工的贡献，不再靠督工每个月记录员工的工作量。装置了IOT配备后，加工部门的生产力提高了超过10％，即便在疫情期间只有半数员工允许开工，也能如期完成工作。

谢国亮解释说，公司按生产力奖励员工并每月派发奖励花红，随着员工的贡献得到更精准的衡量，意味着他们可得到的奖金更高，这激励他们更积极工作，提高生产力。

在看到第一阶段的成效后，公司展开了第二阶段的数码化，为每台机器都装置了IOT配备，以更有效地控制整个工作流程的成本与生产力。

公司目前正要朝第三阶段出发，先进制造技能策略及规划中心（Advanced Manufacturing Training Academy）将审视公司的整体数码化规划，以确保方向正确。

无需花大钱 也能数码化

谢国亮感激裕廊集团给了他很多专业意见，否则他完全不知道应该从何着手。

他说：“像我们这样的小生意，从来没有想过能找到像麦肯锡这样的专业国际咨询公司来当顾问。我们以为数码化的收获跟成本会不成正比，直到裕廊集团跟我们讲解后，才知道原来政府提供多达90%的津贴，因此并不需要花很多钱。”

加入IHCI让谢国亮领悟到，数码化不是一个选择。他分享了通用电器前主席杰克·韦尔奇（Jack Welch）的一个比喻，来说明企业需要从内转型，而不是让外面的力量将它们摧毁。

“一颗鸡蛋从蛋壳外面敲破后，鸡蛋就没了；相反的，蛋壳内发育成形的小鸡努力冲破蛋壳的束缚，则是一个新生命的诞生。”

数码化 改善员工的工作

负责协调公司数码化转型的何国良（右）说，对于公司的转型，员工不但没有抗拒，也因为公司设立奖励制度而乐意配合。（图／新报业媒体）

何国良（32岁）加入公司没多久，便负责协调公司的数码化转型，并见证了公司的进步，之前需要三人完成的工作，现在两人就能完成，缓解了公司人手不足的问题。

在疫情期间一些外地员工决定回国，公司于是把省下的第三名员的工奖励，让两名完成工作的员工分享，进一步激励了员工提高生产力。

他表示，多数公司展开任何形式的转型，通常会碰到一定程度的阻力，员工可能会担心自己的饭碗受到威胁而抗拒，但是这里的奖励制度却让员工乐意配合。

在公司服务了26年的拉希（Mohamad Razi Bin Ismail，49岁）很年轻便加入公司，目前是一名督工。

在公司去年9月启动数码化转型计划之前，他得经常在工作间走动，确保工人把工作做好，并且在他们碰到问题时给予援助。现在，他可以通过手机或电脑，查看工人的工作进展或是碰到哪些难题，做起事情更有效率。

督工拉希表示，公司转型后他做起事情来更有效率。（图／新报业媒体）

产业联网（Industry Connect）

一站式平台 五大方面助力

为了协助更多中小企业实行工业4.0，裕廊集团的产业联网扮演衔接中小企业与技术伙伴的桥梁。这个平台能帮助业者跟适合的合作伙伴配对，包括与业界伙伴、政府机构、学术机构、工商总会和解决方案供应商。

通过联系、合作和咨询，产业联网给予本地企业五大方面的支持与援助：

业务基础（Business Foundation）- 提供基础支持，打造成功企业

人才培养（Talent Development）- 为行业吸引并培训人才，让企业能更好地寻获人才

科技导入（Technology Adoption）- 协助企业数码化，从而提高生产力和增加韧性

供应链（Supply Chain）- 协助企业提升供应链和物流效率

环境可持续性（Environmental Sustainability）- 支持企业减少使用新资源，趋向可持续性的业务

欲查询更多工业援助管道，请点击此网站查询。

【本系列由裕廊集团呈献，四之二】

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