新旧买家料竞购报业控股股价大涨

昨天恢复交易的报业控股股价大涨，盘中最高来到2.14元或涨7.54％，闭市报2.12元，为去年1月以来最高。辉立证券高级分析师蔡栋梁受访时指出，盘中交易价显示市场预期吉宝企业将提高出价。

新加坡报业控股（SPH）非媒体业务出现新潜在买家，投资者预期新买家和吉宝企业（Keppel Corp）将出现竞购战，带动报业控股股价昨天涨到近两年来的高点。

淡马锡控股旗下两家独立管理的投资组合公司，连同本地富豪王明星执掌的旅店置业（Hotel Properties）组成新财团Cuscaden Peak，于上周四（28日）向报业控股董事会提出每股2.10元现金收购献议。

SPH REIT上扬8.7％

昨天恢复交易的报业控股股价大涨，盘中最高来到2.14元或涨7.54％。该股闭市报2.12元，为去年1月以来最高，全天涨了13分或6.53％。

报业控股房地产投资信托（SPH REIT）在盘中涨了8.72％，最高来到1.06元，闭市报1.04元，涨6.5分或6.67％。

大华继显分析师陈艺荣接受《联合早报》采访时说：“投资者估计吉宝企业和Cuscaden之间会有一场竞购战，他们相信吉宝企业将提出更高的出价。”

陈艺荣以昨天的闭市价计算，报业控股是以2022财年预估市账率（PB ratio）1.1倍交易，因此认为股价合理。“报业控股持有高素质的资产，它可能会吸引来自其他竞争者出价收购。”

辉立证券高级分析师蔡栋梁受访时指出，报业控股在盘中约有20万5000股以2.14元转手，另有1970万股以2.13元转手，占全天2466万股交易量的大部分。他认为，这显示市场预期吉宝企业将提高出价。

根据吉宝企业提出的收购献议，报业控股股东每持有1000股，可获吉宝企业支付的668元现金、596股吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位，以及来自报业控股的782股报业控股房地产投资信托（SPH REIT）单位。

按提出收购时的股价计算，每股收购价为2.099元；以昨天的闭市价计算，收购价为每股2.154元。

蔡栋梁说，报业控股房地产投资信托大涨，是因为新财团有义务在完成收购之后，连带收购信托。

不过，新财团昨晚发文告澄清，如果连带收购信托，将全部以现金收购，但每单位收购价不会超过0.964元。这是财团披露收购报业控股的献议之前，根据信托最近20个交易日的交易量加权平均股价（VWAP）之每日简单平均值计算。

麦格理（Macquarie）的一份分析报告指出，连带收购是为了符合监管要求，它不认为新财团会将信托私有化。

麦格理也说，从长远来看，新财团有可能将报业控股房地产投资信托与旗下信托合并。“过去，新加坡房地产投资信托（S-REIT）的合并，主要都是根据市值进行股份互换，股价上涨空间有限。”

至于吉宝企业，麦格理虽预期它会提高出价，“但我们认为，如果出现竞购战，它会败下阵来”。

该行指出，吉宝企业若提出全部现金收购，短期内的净资产负债比率（net gearing）将超过1，这是市场不乐见的。

花旗研究则指出，吉宝企业和报业控股的初步协议有一个选项，吉宝企业有权在出现竞争者的情况下，以相同或更好的条件向报业控股提出自愿有条件的现金献议。

花旗研究认为，吉宝企业会否这么做，取决于吉宝资本（Keppel Capital）截至2022年底的资产管理规模（AUM）目标。如果成功收购，吉宝资本的资产管理规模将达到470亿元，距离500亿元目标不远。

报业控股上周五披露，吉宝企业将有10个工作日提出更好的献议。

Cuscaden Peak由旅店置业的子公司、凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）的全资子公司，以及丰树产业集团（Mapletree Investments）的间接全资子公司组成。