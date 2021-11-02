雅诗阁公寓信托收购 美国伊州香槟市一学生宿舍 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月2日 5:00 AM 位于美国伊利诺伊州香槟市的学生宿舍共有548个床位，在2021学年已全面租出。（雅诗阁公寓信托提供） 字体大小: 小 中 大 雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）以8325万美元（1亿1240万新元）收购位于美国伊利诺伊州香槟市（Illinois Champaign）的永久地契学生宿舍项目。信托昨天开市前发文告指出，这个Seven07学生宿舍共有548个床位。它附近的伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校（University of Illinois Urbana-Champaign）有约5万6000名本科生和研究生。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 学生宿舍 雅诗阁公寓信托 收购 评股论经 【智造新商机系列】小小配备 开启小公司数码之旅