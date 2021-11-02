雅诗阁公寓信托收购 美国伊州香槟市一学生宿舍

雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）以8325万美元（1亿1240万新元）收购位于美国伊利诺伊州香槟市（Illinois Champaign）的永久地契学生宿舍项目。

信托昨天开市前发文告指出，这个Seven07学生宿舍共有548个床位。它附近的伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校（University of Illinois Urbana-Champaign）有约5万6000名本科生和研究生。