T.J. Seang 集团老板 16岁当木地板学徒 26岁开厂承包工程

小档案

创业：2008年

员工：20多人

整整两年，拥有两间工厂和50多名员工、有10多个工程同时进行的木地板承包商，每天一睁眼，就想着如何偿还月底到期的100万元贷款。凭着一股“自己不可能就这么轻易倒下”的打拼精神，他挨过现金流断裂的危机，找到效率更高的运营方法。

张证翔16岁从马来西亚来新加坡，就当起铺设木地板的学徒，有工作才有收入。5年后，他离开工作量越来越少的前老板，承包些小工程维持生计，也聘了一名帮手，初尝当小老板的滋味。

26岁获得本地永久居民后，他注册创办T.J. Seang公司。经朋友介绍，他接手一家倒闭公司的木地板承包工程。他幸运地找到足够人手，如期完成工程，赢得主要总承包商的信任和推荐，成了合格承包商，工程自此源源不绝。

张证翔说：“可能是我比较注重售后服务，不斤斤计较。例如地板铺好完工后，被其他项目的工友不小心刮花弄损；为了不要延误交货期，我会先修复地板。至于补偿费，之后才与总承包商洽谈。”

公司推出“做多得多”奖励制，让员工当小老板。

以客为先的态度，使公司营业额逐年增加两三成，在2017年到达高峰，员工多达60人，手上工程超过10项。

不要借贷 超额投资

在友人指点下，他选择上课，进行企业辅导，把工厂卖了，用一年时间重整业务，裁掉冗员，降低营运开销。自己也发挥所学，推出“做多得多”奖励制，让员工“认为工作与自己有关”，不但提高品质和服务，员工得到的工资也比过去高两倍。

守得云开见月明。公司今年已接到10多项总值超过600万元的工程。

性格爽朗的张证翔说：“对那些想投资的人，我会劝他们不要用借款进行超额投资，对现金流掌控也要审慎。”

T.J. Seang集团位于惹兰申南的工厂。

曾跨行投资餐馆亏百万

二手承包商往往面对现金流断裂的高风险，在等待总承包商付款的几个月空窗期，得继续承担建筑材料及工资的现金开销。张证翔为壮大现金流，听说经营餐饮业每天都收现金，就把原本用来应付工程的银行贷款，投资两间餐馆。

不料跨行失利，餐馆亏损，借贷的100多万元都花完。屋漏偏逢连夜雨，那时几项工程陆续启动，公司现金流严重吃紧。

“我每天出门上班都被追债，不管收多少钱都不够还，当时我做什么都没信心和干劲，只想逃避。”