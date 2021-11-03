新晔科技 Serial System

本栏于今年7月15日曾论及这只股票短期回扯有限，充其量也只能尝试填补介于0.094元与0.08元间的缺口，一旦突破0.21元的阻力线，股价当有可观的升幅。当时股价为0.151元左右。果然，股价过后渐渐下滑，7月21日股价下试0.132元完成了源自今年7月6日从0.163元具五波的c波下跌以来的第（1）波。次日，股价骤升至0.143元，无奈力不从心，7月26日股价再次下试0.132元的价位未果，随后于7月28日跳空上升至0.148元，同时在介于0.143元与0.136元间留下缺口；7月30日股价回落至0.137元，几乎将此缺口全予填补，过后一路挺升。8月11日股价上升至0.159元结束了第（2）波，旋进入第（3）波跌势。8月16日股价骤然下试0.139元，遂在介于0.148元与0.15元间留下缺口，由于第（3）波又具五细波，几经波折，股价终于10月5日下探0.117元完成了第（3）波；接着回扯至10月20日的0.128元，此为第（4）波。估计股价短期内当继续下滑以填补上述第一个后，重返升势。

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