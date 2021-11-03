调查：疫情下更关注财务管理 国人有信心度过财务困境

华侨银行昨天公布的2021年财务健康指数为62，高于去年的61，但低于这项指数在2019年首次推出时的63。

冠病疫情为经济前景带来的不确定性，促使国人更加关注财务管理，而随着我国经济改善，国人更有信心能度过眼前财务困境。

根据华侨银行昨天公布的2021年财务健康指数（Financial Wellness Index）为62，高于去年的61，但低于这项指数在2019年首次推出时的63。

调查结果显示，虽然冠病疫情还在全球各地肆虐，但国人对自己财务情况的担忧有所减缓。仍感到担忧的受访者占39％，低于去年的41％。有一半的受访者有信心我国经济会在接下来12个月改善，高于去年的43％。

53％的人有信心能积累足够金钱度过今年的困境，比去年高出两个百分点。54％的人表示，如果失业，仍有足够的钱维持六个月的开销，人数多过去年的52％。

国人在债务管理方面也有较好的表现，背负无抵押债务的人占24％，少于去年的30％；有能力偿还房屋贷款的人也更多了，占69％，比去年多出七个百分点。

值得注意的是，许多年轻投资者趁去年股市大跌而争相进场抄底，有投资的20多岁受访者占86％，比去年大增22个百分点，在各年龄层中的变化最大。

千禧一代不愿意寻求专业投资顾问的协助，只有30％的年轻人向财务顾问咨询，参加金融机构讲座及咨询银行分析师的人更少。他们大多从网上文章（61％）、家人或朋友（52％）和视频网站YouTube（54％）获取投资信息。

年轻人喜欢利用数码工具投资，但若他们不寻求专业建议就较难达到投资目标，达到投资预期的受访者只占45％。获得专业财务顾问协助并使用数码投资工具的投资效果较好，64％达到投资目标。

冠病疫情也让许多人意识到事先做好财务规划的重要性。51％的受访者把退休规划列为最重要的事之一，高于去年的45％。多达66％的人已做好退休安排，比去年多初三个百分点。

华侨银行财富管理新加坡部总经理陈秀丽在记者会上说：“新加坡人再次关注退休规划。他们选择较简单的退休生活，但仍低估了退休时需要的资金。”

银行是在今年8月中针对本地2000多名21岁至65岁的本地工作人士，进行为期一个月的网上调查。