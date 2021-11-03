港电池商推出“淨能柜” 让建筑工地更环保 订户 来自 / 联合早报 文 / 周文龙 发布 / 2021年11月3日 5:00 AM 香港电池商Ampd Energy推出的净能柜是以锂离子电池作能源储存系统，能替代传统柴油发电机供电，达到绿化环保作用。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 走过建筑工地，往往得面对工地柴油发电机的噪音及废气，但来自香港的电池商Ampd Energy推出“淨能柜”（Enertainer）储能系统，将准备替代柴油发电机，让建筑工地更环保。Ampd Energy公司总裁黄文顺接受《联合早报》访问时透露，公司已和远东机构和建筑商和合（Woh Hup）达成协议，将于本周四在远东机构发展项目One Holland Village的建筑工地里，引入淨能柜。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 电池商Ampd Energy 淨能柜 孟文能：我国将强化监管 要成为全球加密货币枢纽 淡马锡对胜科海事强制全面收购转为无条件