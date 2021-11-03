港电池商推出“淨能柜” 让建筑工地更环保

走过建筑工地，往往得面对工地柴油发电机的噪音及废气，但来自香港的电池商Ampd Energy推出“淨能柜”（Enertainer）储能系统，将准备替代柴油发电机，让建筑工地更环保。

Ampd Energy公司总裁黄文顺接受《联合早报》访问时透露，公司已和远东机构和建筑商和合（Woh Hup）达成协议，将于本周四在远东机构发展项目One Holland Village的建筑工地里，引入淨能柜。