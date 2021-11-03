毁容自救研发美容品 35年开8店进军中国

小档案

创业：2007年

员工：本地约30人，海外20人

36年前，老天爷和14岁的美少女袁园开了个玩笑，让她痛不欲生，甚至自杀。

5年后，她感谢老天爷的眷顾，让她重生，成为本地五间Meitoto美容院的创办人，为自救研发的美容产品，更是成功进军中国苏州、深圳和东莞。

目前是本地永久居民的袁园忆述起14岁的那场意外，依旧眼眶泛泪。那天，她在哈尔滨老家的上学途中，突然被三个男生恶作剧，白灰撒脸，她顿时剧痛难耐，摔入泥沟。所幸被路人救起送医，保住双眼，但面目全非，灰粉严重灼伤，肌肉溃烂流脓，被人嘲笑“丑八怪”。

自小失去父母，由哥嫂带大，毁容后，她痛不欲生，决定结束生命，“我吞下安眠药自杀，被家人及时发现，昏迷五天后才醒来。我当时就想，既然老天爷不让我死，等于赐我新的生命，我就得自救。”

她努力看书，寻草本治疗肌肤配方，花了三年的时间，从化脓的脸到最终长出肌肉，恢复昔日白里透红的光彩，自此她下定决心，要帮助饱受肌肤困扰的人重拾自信。

21岁时，她只身离开哈尔滨到深圳创业，不到30岁就开了四间美容分店，买房买车，令人羡慕。在香港经营酒店的美容院时，缘分让她认识了稳重幽默的先生蔡丰荣，她毅然结束深圳事业，随夫移居新加坡。

“当时我先生经营的制面厂一直被人拖款，经营得非常辛苦，我决定协助他整顿面厂，同时到本地10间美容院工作，实地了解新加坡女性的美容需要，希望有机会再次朝让人健康美丽的梦想前进。”

公司生产和研发自家产品YYTWO，采用天然植物配方。

开业半年为招客源 曾到巴刹摆摊几月

2007年，本着“让美丽的人多一点”的初心，她与两名合伙人在裕廊东租下半间店面开了Meitoto。最初半年，门可罗雀，合伙人嚷着退股，她只得向亲戚借钱顶下，一人撑起。为了广招客源，她到巴刹摆摊几个月，派送优惠券，让顾客试用赠品。

“这些产品都是我自己试用成功的，当时我告诉自己，生意不好只是别人暂时没发掘它的好处，我坚信以爱为出发点，用心交换顾客，最终会产生利润。”

三年后，美容院扩充成两间店面。后来应客户要求，陆续在大巴窑、亚历山大、乌节路和诺维娜设四间分店。

拥有精细化工专业资格的袁园（左），亲自参与YYTWO产品研发。

68种天然植物面膜销本地海外

Meitoto在先驱路设有工厂，生产和研发自家产品YYTWO，包括使用冬虫草、灵芝、人参等68种天然植物面膜，供应给本地50多家美容院和皮肤管理机构，并销售海外。

公司多年来也获多个奖项，包括新加坡品牌奖、消费者最佳选择、中小型企业500强奖、亚太区信誉创新服务奖等。

疫情让许多美容院倒闭转手，但袁园仍对前景信心满满，“我以灵性管理，以不放弃的意志力坚持到底。”她也正处理特许经营准证，准备明年连盟设点。

虽然这段期间能接待的顾客受限，但人数并没有减少，“乌节路的分店开张几个月就遇上阻断封锁措施，但分店中，它的营业额却是最高的。”