银行业务良好 信贷持续改善 华侨大华第三季净利双位数增长

尽管近期疫情与经济局势不稳定，华侨与大华两家银行对前景仍然感到乐观，尤其看好中国和亚细安将强劲复苏。今年第三季，华侨净利同比上扬19％，大华净利激增57％。

在银行业务良好以及信贷情况持续改善的推动下，华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）第三季净利取得双位数增长，表现超出市场预期。

尽管近期疫情与经济局势不稳定，两家银行对前景仍感到乐观，尤其看好中国和亚细安将强劲复苏。

华侨和大华昨天（11月3日）在开市前发布今年第三季业绩。华侨第三季净利同比上扬19％至12亿2000万元；大华净利激增57％至10亿5000万元。

华侨净利增长，是因为业务增长表现坚韧，加上信贷前景持续改善和准备金减少。

集团第三季的总收入增长至25亿6000万元，比去年同期高1％。其中，净利息收入增长3％，平均贷款量上扬4％，但因净利息收益率（NIM）减少2个基点而被部分抵消。

非利息收入略减2％至10亿9900万元，其中净收费和佣金收入增长14％至5亿6900万元。

净交易收入则由去年同期的2亿5500万元，大幅减少至8300万元，主要是因为子公司大东方控股的投资组合，有未实现的按市值计价（mark-to-market）损失。

随着信贷环境改善，集团第三季的总准备金同比减少54％至1亿6300万元。在过去四个季度，集团的不良贷款比率（NPL）都维持在1.5％。

今年首九个月，集团的净利同比增加58％至38亿8000万元，总收入增加5％至80亿5000万元。

展望明年，华侨银行集团行政总裁黄碧娟估计，集团主要市场可取得3％至6％的经济增长。她说：“亚细安和中国的经济增长在很大程度上将优于世界平均水平，该地区的贸易也已强劲反弹。”

大华客户贷款增加 净利息收入上扬9％

大华银行第三季净利表现强劲，则是由贷款增长良好、收费收入持续稳定，以及信贷成本减少所带动。集团第三季的总营收同比上升8％至24亿5000元。其中，在大型企业贷款上升的支持下，客户贷款增加9％至3060亿元。

净利息收入上扬9％至16亿零400万元，净利息收益率上升两个基点至1.55％。在净收费和佣金收入增长15％的推动下，非利息收入上扬8％至8亿4900万元。

集团的不良贷款比率稳定，维持在1.5％。总准备金同比减少66％至1亿6300万元，因为去年拨出较高额一般准备金。

以今年首九个月的表现来看，集团的净利同比增加37％至30亿5700万元，总收入增加6％至73亿5600万元。

大华银行副主席兼总裁黄一宗透露，从中国流入亚细安的外国直接投资在冠病期间仍增加，他相信集团具备竞争优势去抓紧这些机遇。

黄一宗说：“我们对亚细安的长期发展潜能保持乐观。尽管中国经济放缓可能影响经济前景，但随着边境逐步重开，我们对商业往来有所改善持正面看法。”

针对两家银行的第三季业绩表现，IG市场策略师叶俊荣认为，缓冲贷款亏损的准备金进一步下跌，反映了营运环境已转好。两家银行的收费收入持续表现强劲，并取得双位数的增长。这方面的收入较一年前提高了13％至14％。

富瑞金融集团的报告指出，华侨银行将从亚洲财富增长、亚细安和大中华区经济互联互通，以及绿色和数码转型的趋势中获利。大华在亚细安的足迹，以及商业银行的客户特许经营权业务，则有助于它减缓短期逆风带来的冲击。

华侨昨天闭市报11.87元，跌0.75％；大华跌0.69％，收报27.20元。星展集团（DBS）则上涨0.34％，闭市报32.21元。星展将在周五发布第三季业务报告。