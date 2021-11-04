凯德投资在日韩新设两私募基金 房地产基金管理规模增6.88亿元

凯德投资（CapitaLand Investment）在日本和韩国设立了两个新私募基金，以扩大房地产基金管理规模（FUM）6亿8800万元。

基金管理规模增9％至843亿元

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集团昨日（11月3日）开市前披露，日本私募基金收购集团两个现有商业房地产的股权，而韩国私募基金获得集团担保从第三方收购两个运营中的冷藏物流房地产。此外，集团与资本合作伙伴共同投资，以获得两个基金的少数股权。集团持有日本基金4.98％股权和韩国基金5％股权。