顶层豪华单位5000万元起跳 康宁河湾明天起开放买家预览

城市发展（CDL）和凯德集团（CapitaLand）联合发展的高档私宅项目康宁河湾（CanningHill Piers）本周五（11月5日）起开放买家预览，这将是新加坡河畔最高的住宅项目，而唯一超级豪华顶层单位的指示价从5000万元起跳，即每平方英尺售价约5582元。

预计2025年竣工的康宁河湾属99年地契，有两座公寓大楼，分别为48层和24层楼高。

该项目共有696个单位，除了一卧房至五卧房单位，还设有顶层单位Sky Suites和一个超级豪华顶层单位，面积介于409至8956平方英尺。

一卧房单位的指示价从116万元起跳，四卧房和五卧房从522万元和810万元起跳。

发展商将位于克拉码头的亮阁（Liang Court）地段重新发展，除了康宁河湾作为私宅部分，整个综合项目包括双层零售商场康宁坊（CanningHill Square）、万豪国际集团（Marriott International）旗下Moxy品牌管理的酒店，以及一座由雅诗阁有限公司（The Ascott Limited）管理的盛捷服务公寓（Somerset）。

康宁河湾销售厅本周五（5日）起开放买家预览，11月20日正式开盘。