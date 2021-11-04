三立环境 SanLi Environmental

本栏于今年8月4日曾论及这只股票截至7月26日已经下调至0.144元。若以图中的第（三）与第（四）点价差的1.618倍，计自或将在0.11元结束的第（五）点回扯，股价可能试0.30元的阻力线。当时股价为0.127元左右。果然，股价过后渐渐下滑，8月11日一度下探0.111元，并于当天以“主要转向”信号爆升至0.157元，完成了源自今年7月21日的0.21元三波下调中的（a）波。8月12日股价升试0.168元，且于当天以“转向”信号结束了图中的（b）波，旋进入（c）波跌势。8月19日股价下跌至0.117元，同时缓缓形成一个跌势“三角形”。9月3日股价回升至0.132元完成了‘三角形“的第（4）点，随后重返跌势。9月16日股价跌穿上述“三角形”位于0.119元的下限，截至10月27日股价已经下试0.104元，估计股价或将在填补介于0.08元与0.071元的缺口后才完成（c）波。然而，这对图中升势“斜向交叉”的基本目标却没有太大的改变，因为股价最终可能突破0.30元的阻力线，朝0.33元的目标前进。

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