市场等待联储局政策出炉 亚太股市大多下滑 海指回跌12.68点

美国央行政策决定出炉之前，亚太主要股市在谨慎等待中多数下跌，新加坡海峡时报指数昨日回跌12.68点或0.39％，闭市报3219.69点。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩昨日接受《联合早报》访问时说：“在美国联邦储备局（本地时间昨晚）发布公开市场委员会会议摘要和文告之前，整体股市情绪谨慎。该会议摘要和文告料将提及接下来逐渐减少量化宽松力度的计划，以及显示比预期更早加息，这将冲击新兴市场。”