市场等待联储局政策出炉 亚太股市大多下滑 海指回跌12.68点 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年11月4日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 美国央行政策决定出炉之前，亚太主要股市在谨慎等待中多数下跌，新加坡海峡时报指数昨日回跌12.68点或0.39％，闭市报3219.69点。新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩昨日接受《联合早报》访问时说：“在美国联邦储备局（本地时间昨晚）发布公开市场委员会会议摘要和文告之前，整体股市情绪谨慎。该会议摘要和文告料将提及接下来逐渐减少量化宽松力度的计划，以及显示比预期更早加息，这将冲击新兴市场。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡股市 亚太股市 本地股市 海峡时报指数 海指 美国联邦储备局 联储局 货币政策 量化宽松 逐渐削减 银行股 获利卖出 中国疫情 莱佛士教育 Prime美国房地产投资信托 人力荒 企业转型不慌 夫妻档抢眼西餐品牌 逆袭传统咖啡店市场