人力荒 企业转型不慌

“转型电力站”针对中小企业常见的挑战问题，邀请成功克服这些挑战的企业来分享经验心得。本文访问三家不同领域的中小企业，分享它们如何通过数码化、提升行业形象，以及加强职业规划等方式来解决人力问题。

人手短缺和人力成本高昂，是中小企业普遍面对的挑战。在冠病疫情冲击下，这些问题显得更棘手，尤其是边境未全面重开，让一些较依赖外籍员工的行业倍感吃不消。