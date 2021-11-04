人力荒 企业转型不慌

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来自 / 联合早报

文 /
陈紫筠

摄影 /
白艳琳 叶振忠

发布 / 2021年11月4日 5:00 AM

冯氏精密机械与制造公司总裁冯树帆认为，我国相当缺乏先进制造业的专才，希望政府能够引进这方面的外国人才。（档案照片）
冯氏精密机械与制造公司总裁冯树帆认为，我国相当缺乏先进制造业的专才，希望政府能够引进这方面的外国人才。（档案照片）

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“转型电力站”针对中小企业常见的挑战问题，邀请成功克服这些挑战的企业来分享经验心得。本文访问三家不同领域的中小企业，分享它们如何通过数码化、提升行业形象，以及加强职业规划等方式来解决人力问题。

人手短缺和人力成本高昂，是中小企业普遍面对的挑战。在冠病疫情冲击下，这些问题显得更棘手，尤其是边境未全面重开，让一些较依赖外籍员工的行业倍感吃不消。

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