人力荒 企业转型不慌 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈紫筠 摄影 / 白艳琳 叶振忠 发布 / 2021年11月4日 5:00 AM 冯氏精密机械与制造公司总裁冯树帆认为，我国相当缺乏先进制造业的专才，希望政府能够引进这方面的外国人才。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 “转型电力站”针对中小企业常见的挑战问题，邀请成功克服这些挑战的企业来分享经验心得。本文访问三家不同领域的中小企业，分享它们如何通过数码化、提升行业形象，以及加强职业规划等方式来解决人力问题。人手短缺和人力成本高昂，是中小企业普遍面对的挑战。在冠病疫情冲击下，这些问题显得更棘手，尤其是边境未全面重开，让一些较依赖外籍员工的行业倍感吃不消。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人力 制造业 物流业 餐饮业 零售业 中小企业 转型电力站系列 利用科技创新驱动企业增长 夫妻档抢眼西餐品牌 逆袭传统咖啡店市场